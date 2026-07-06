Gizemli küreler sahile vurdu: Uzay Ajansı inceleme başlattı

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Forrest Beach sahilinde bulunan altı gizemli metal küre, yetkilileri harekete geçirdi. Uzay çöpü olabileceği değerlendirilen nesnelerin incelenmesi için bölge güvenlik çemberine alınırken, Avustralya Uzay Ajansı ile acil durum ekipleri teknik soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz hafta sonunda sahilde tespit edilen gümüş renkli kürelerin, bir roket ya da uyduya ait basınçlı tank veya uzay aracı parçası olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olası kimyasal ve yapısal riskler nedeniyle kürelerin çevresinde 50 metrelik güvenlik alanı oluşturuldu.

KORUYUCU EKİPMANLARLA TOPLANDI

Polis gözetiminde çalışan acil durum ekipleri, özel koruyucu kıyafetler kullanarak metal küreleri dikkatlice topladı. Nesneler, tehlikeli maddelerin taşınmasına uygun özel konteynerlere yerleştirilerek laboratuvar incelemesine gönderildi.

Uzmanlar, kürelerin hangi uzay görevine ait olduğunu belirleyebilmek için malzeme yapısını, yörünge kayıtlarını ve son dönemde gerçekleştirilen roket fırlatmalarına ilişkin verileri karşılaştırmalı olarak inceliyor.

UZAY ÇÖPÜ İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

İlk değerlendirmelere göre kürelerin, atmosfere yeniden giriş sırasında tamamen yanmadan Dünya'ya ulaşabilen uzay enkazı parçalarından biri olabileceği düşünülüyor. Yetkililer, nesnelerin hangi ülkeye, şirkete veya uzay görevine ait olduğunun henüz kesinlik kazanmadığını bildirdi.

Vatandaşlara da benzer cisimlerle karşılaşmaları halinde nesnelere dokunmamaları, bölgeden uzaklaşmaları ve durumu derhal acil servislere bildirmeleri çağrısı yapıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

Avustralya, uzay enkazı vakalarına yabancı değil. 2023 yılında Batı Avustralya kıyılarına bir uydu fırlatma aracına ait olduğu belirlenen büyük bir metal kubbe vurmuştu. Benzer şekilde 2011 yılında Namibya'da bulunan küresel metal cismin de insansız bir uzay aracına ait yakıt tankı olduğu değerlendirilmişti.

Uzmanlar, son yıllarda artan uydu sayısı ve ticari uzay fırlatmaları nedeniyle Dünya'ya ulaşan uzay çöplerinin sayısında da artış yaşandığına dikkat çekiyor. Atmosfere giren parçaların büyük bölümü yanarak yok olsa da bazı büyük bileşenler yeryüzüne ulaşabiliyor.

ULUSLARARASI İNCELEME GÜNDEME GELEBİLİR

Eğer Forrest Beach'te bulunan metal kürelerin uzay kaynaklı olduğu doğrulanırsa, olayın uluslararası boyut kazanması bekleniyor. Uzay enkazı parçaları, fırlatıldıkları noktadan binlerce kilometre uzağa düşebildiği için kimlik tespiti ve sorumluluğun belirlenmesi amacıyla uluslararası uzay kuruluşlarıyla veri paylaşımı yapılabileceği ifade ediliyor.

Olay, daha önce Kolombiya'da bulunan ve kamuoyunda "Buga Küresi" olarak bilinen gizemli metal cisimle ilgili tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Ancak Avustralyalı yetkililer, Forrest Beach'teki kürelerin kökenine ilişkin kesin bir sonuca ulaşılmadan spekülasyon yapılmaması gerektiğini vurguluyor.