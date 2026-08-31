Girne’deki gemi faciasında kaptan adliyeye sevk edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen yolcu gemisi faciasıyla ilgili soruşturma sürerken, tutuklanan kaptan ve gemi personeli bugün adliyeye sevk edildi. A.Ö. (şirket hissedarı), M.Ö. (kaptan), M.N.S. (ikinci kaptan), Z.Ö. (baş makinist), M.G. (ikinci makinist) ile mürettebat S.E., K.K., V.H. ve R.İ., Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.

Duruşmada Yargıç Hazal Hacımulla, dün mahkemenin 16 kişi hakkında derdest kararı verdiğini hatırlattı. Hacımulla, hakkında derdest kararı bulunan 16 kişinin tamamının mahkemeye getirilmesine emir verirken, duruşmayı saat 11.30’a erteledi.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Girne Limanı’ndan Mersin’in Taşucu Limanı’na gitmek üzere hareket eden Filo Jet isimli yolcu gemisi, 30 Ağustos’ta limandan ayrıldıktan kısa süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başlamış ve ardından alabora olarak batmıştı. Gemide 259 yolcu ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 267 kişinin bulunduğu açıklanmıştı.

Facianın ardından geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatılırken, KKTC Başbakanı Ünal Üstel soruşturma kapsamında geminin kaptanı ve 7 görevlinin gözaltına alındığını açıklamıştı. Yetkililer, kazanın tüm yönleriyle araştırılacağını ve olası ihmal ya da sorumlulukların ortaya çıkarılacağını bildirmişti.

3 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Geminin 514 metre derinliğe battığı belirtilirken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğü bildirildi. KKTC makamları ayrıca olay nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan etti.