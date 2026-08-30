Girne'deki facia sonrası GKRY'den KKTC'ye yardım teklifi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasında kaybolan yolcuları arama-kurtarma çalışmaları sürerken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) yardım teklifi geldi.

GKRY Lideri Nikos Hristodulidis; arama-kurtarma çalışmalarına ülkesinin hava ve deniz araçlarıyla destek vermeye, gerek görülmesi halinde operasyonu devralmaya hazır olduklarını açıkladı.

"İNSAN YAŞAMININ KORUNMASI ÖNCELİKLİ"

İnsan yaşamının korunmasının öncelikli olduğunu vurgulayan Hristodulidis, Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) ile iletişime geçtiğini ve Kıbrıs Türk tarafına yardım teklifinin iletilmesini istediğini kaydetti.

Kendisinin de Kıbrıslı Rum müzakereci aracılığıyla Kıbrıslı Türk liderle temas kurulmasını talep ettiğini belirten Hristodulidis, adadaki siyasi durum ne olursa olsun her türlü desteği vermeye hazır olduklarının açıkça iletilmesini istediğini söyledi.

TÜM İMKÂNLARIMIZLA KATKI KOYARIZ"

"Tutumumuz açıktır: İnsan hayatı tehlikedeyse elimizdeki bütün imkânlarla katkı koyarız." diyen Rum lider Hristodulidis açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Gerekli araçlara, operasyonel kapasiteye ve her şeyden önemlisi derhal destek verme hazırlığına sahibiz."