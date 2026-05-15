Gerilimi artıran adım! ABD, Küba’nın simge liderini yargılamaya hazırlanıyor

ABD ile Küba arasındaki uzun süredir donuk seyreden ilişkiler, Washington’dan gelen yeni bir iddia ile yeniden ısındı. Amerikan CBS News kanalının, konuya yakın ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD yönetimi Küba’nın eski liderlerinden Raul Castro hakkında dikkat çeken bir yargı süreci hazırladı.

İddiaya göre, 94 yaşındaki Castro’nun adı 1996 yılında Florida merkezli muhalif yapı “Brothers to the Rescue” tarafından kullanılan uçakların düşürülmesi olayına ilişkin hazırlanan iddianamede yer alıyor. Söz konusu iddianamenin henüz yürürlüğe girmesi için büyük jüri onayına sunulması gerektiği ifade edildi.

OLAY BÜYÜK YANKI UYANDIRMIŞTI

Olay, Küba yönetimine karşı faaliyet yürüten sürgündeki Kübalılar tarafından kurulan sivil oluşuma ait uçakların düşürülmesiyle uluslararası alanda büyük yankı uyandırmıştı. ABD’li yetkililer, hazırlığın bu dosya üzerinden yürütüldüğünü belirtti.

Küba devriminin önde gelen isimlerinden biri olan Fidel Castro’nun kardeşi olan Raul Castro, 2008 yılında ağabeyinin sağlık sorunları nedeniyle devlet başkanlığı koltuğuna oturmuş, 2018’de ise görevi Miguel Diaz-Canel’e devretmişti.

TRUMP'IN KÜBA AMBARGOSU SÜRÜYOR

Öte yandan, ABD’nin Küba’ya yönelik ekonomik baskıları da son dönemde artmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump tarafından 30 Ocak’ta imzalanan kararname ile Küba’ya petrol sağlayan ülkelerden gelen ürünlere ek gümrük vergisi getirilmesi gündeme gelmişti.

Beyaz Saray bu adımı, Küba’nın “zararlı faaliyetlerine karşı ulusal güvenliği koruma” gerekçesiyle savunurken, Washington yönetimi aynı dönemde Küba ile petrol tedarikine dair yeni görüşmelerin başladığını duyurmuştu. Ancak Havana yönetimi bu temas iddiasını kesin bir dille reddetmişti.

Artan yaptırımların ardından Küba hükümetinin, dışarıdan petrol akışının kesintiye uğraması riskine karşı acil ekonomik önlemler aldığı da biliniyor. Şimdi gözler, ABD’de büyük jürinin vereceği karara çevrilmiş durumda. Karar, yalnızca Raul Castro’nun geleceğini değil, ABD-Küba hattındaki kırılgan dengeleri de doğrudan etkileyebilir.