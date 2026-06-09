Genç modellerin fotoğrafları Epstein ile tek tek paylaşılmış! Yeni e-postalar ortaya çıktı

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik istismar ve insan ticareti ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein’a dair ortaya çıkan yeni yazışmalar, iş dünyası ve moda sektörü arasındaki sınırların nasıl bulanıklaştığına dair çarpıcı iddiaları yeniden gündeme getirdi.

Washington Post tarafından incelenen e-posta kayıtlarına göre, Epstein’ın 2009 yılında New York merkezli bir modellik ajansı yöneticisiyle kurduğu iletişim, zaman içinde çok daha geniş ve uluslararası bir ağa dönüşmüş durumda.

YILLARCA SÜREN İLETİŞİM

Belgelerde yer alan yaklaşık 100’ü aşkın yazışma, ajans sahibi Ramsey Elkholy’nin yıllar boyunca farklı ülkelerde faaliyet gösteren model çevrelerinden genç kadınları Epstein ile tanıştırdığını gösterdi. Bu temasların yalnızca kısa süreli görüşmelerle sınırlı kalmadığı, uzun yıllara yayılan düzenli bir iletişim trafiğine dönüştüğü ifade edildi.

E-postalarda, 18 yaşında olduğu belirtilen genç kadınlar da dahil olmak üzere çeşitli modeller için buluşma planlarının yapıldığı belirtildi. Bazı mesajlarda kadınlara ait fotoğrafların doğrudan Epstein’a iletildiği ve değerlendirme amacıyla paylaşıldığı da belgelerde yer aldı.

ÜLKELER ARASI BAĞLANTI ZİNCİRİ

Soruşturma dosyalarına yansıyan yazışmalar, yalnızca ABD ile sınırlı kalmayan bir bağlantı zincirine işaret etti. İsveç, Rusya ve farklı Avrupa ülkelerinde faaliyet gösteren bazı ajans temsilcilerinin de bu iletişim ağına dahil olduğu ve Epstein ile düzenli yazışmalar yürüttüğü belirtildi.

MODELLER HAKKINDA MÜSTEHCEN İFADELER

Belgelerde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise, bazı yazışmalarda kadınlar hakkında açık ifadeler ve yorumların yer alması. Bu durum, moda dünyası üzerinden kurulduğu iddia edilen ilişkinin sınırlarını daha da tartışmalı hale getirdi.

Ortaya çıkan yeni e-postalar, Epstein’ın sosyal ve profesyonel çevrelerini nasıl genişlettiğine dair yeni soruları beraberinde getirirken, söz konusu ağın boyutunun sanılandan daha uluslararası ve sistematik olabileceği yorumlarına yol açtı. (AA)