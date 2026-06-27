Genç kızın bedeni bavulun içinde bulundu! Şüpheli kaçmak üzereyken yakalandı

Tayland, Pattaya’da yaşanan ve ülke gündemini sarsan ölüm vakasını konuşuyor. 17 yaşındaki Tunchanok Donhomla’nın cansız bedeninin bir bavulun içinde bulunmasıyla başlayan soruşturmada, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 46 yaşındaki Avustralyalı Simon Carman Bangkok’taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alındı.

Şüphelinin, cuma akşamı saat 21.30 civarında Perth’e gitmek üzere hazırlanan bir Jetstar seferine binmek üzereyken güvenlik güçleri tarafından durdurulduğu aktarıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Tayland Göçmenlik Bürosu ekiplerinin Carman’ı terminal içinde kontrol altına aldığı görüldü.

SUÇLAMARI REDDETTİ

Olayın fitili ise Pattaya’daki Yüzen Pazar (Floating Market) çevresinde bulunduğu belirtilen bir bavulla ateşlendi. Polis ekipleri, bu bavulun içinde 17 yaşındaki Taylandlı genç kızın çıplak halde ölü bulunduğunu açıkladı. İlk incelemelerde, ceset üzerinde darp ve şiddet izlerine rastlandığı yerel basında yer aldı.

Pattaya Emniyeti tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın geniş kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtilirken, şüphelinin genç kızın kaçırılması ve öldürülmesiyle bağlantılı olduğu iddialarını reddettiği ifade edildi. Buna rağmen, elde edilen bulguların ardından gözaltı kararı verildiği bildirildi. Yetkililer, kesin suçlamaların otopsi raporu ve adli delillerin tamamlanmasının ardından netleşeceğini vurguladı.

Polis, şüpheli hakkında “çocuk kaçırma”, “cinayet”, “ceset gizleme” ve “reşit olmayan bir kişiyi cinsel amaçla kaçırma” gibi ağır suçlamaların değerlendirildiğini açıkladı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın en dikkat çekici yönlerinden biri ise güvenlik kamerası kayıtları oldu. Görüntülerde, şüpheli ile 17 yaşındaki kızın perşembe sabaha karşı Pattaya’daki bir apartmana birlikte giriş yaptığı tespit edildi. Aynı kayıtlarda, şüphelinin birkaç saat sonra elinde büyük siyah bir bavulla binadan ayrıldığı ve bu bavulu motosikletle taşıdığı görüldü.

Polis ekipleri, daha sonra demiryolu hattı yakınlarında bulunan bavulda genç kızın cansız bedenine ulaştı. Olayla ilgili incelemeler sürerken, soruşturmanın yeni delillerle derinleştiği ve gözaltındaki şüphelinin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için adli tıp sonuçlarının kritik rol oynayacağını belirtiyor.