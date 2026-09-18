Genç fenomeni evinden çıkarıp kurşun yağmuruna tuttular! Katiller arkalarında o mesajı bıraktı

Brezilya’nın Pará eyaletinde 21 yaşındaki sosyal medya fenomeni Evelyn Lima Dantas, evine giren iki saldırgan tarafından zorla dışarı çıkarıldıktan sonra babasının gözleri önünde kurşun yağmuruna tutuldu.

SUÇ ÖRGÜTÜ ŞÜPHESİ

Olay, çarşamba günü sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre iki silahlı saldırgan Dantas’ın evine girdi ve genç kadını dışarı çıkardı. Saldırganlar, evin önündeki kaldırımda Dantas’a defalarca ateş etti. Ağır yaralanan genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırganlar kaçmadan önce evin cephesine “TCP” harflerini yazdı. Bu harflerin, Rio de Janeiro merkezli suç örgütlerinden Terceiro Comando Puro’ya işaret ettiği değerlendiriliyor.

CİNAYET SORUŞTURMASININ ORTASINDAYDI

Dantas’ın öldürülmesi, 56 yaşındaki emekli polis memuru Antonio Anildo Alves da Silva’nın cinayetine ilişkin devam eden soruşturmayla da bağlantılı görünüyor.

Emekli polis, 29 Temmuz’da bir süpermarketin önünde dört maskeli kişinin silahlı saldırısına uğrayarak öldürülmüştü.

Brezilya basınında yer alan bilgilere göre soruşturmayı yürüten ekipler, Dantas’ın cinayeti gerçekleştiren şüphelilere yardım etmiş olabileceğinden şüpheleniyordu. Genç kadın bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ancak 9 Eylül’de serbest bırakılmıştı.

Dantas’ın daha önce de bir suç örgütü adına uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığı bildirildi.

24 BİNDEN FAZLA TAKİPÇİSİ VARDI

Sosyal medyada 24 binden fazla takipçisi bulunan Dantas, özellikle seyahatlerini paylaştığı videoları ve günlük yaşamına ilişkin içerikleriyle tanınıyordu.

Ancak genç fenomenin sosyal medya üzerinden sergilediği gösterişli yaşamın arka planında, Brezilya’daki organize suç soruşturmalarıyla bağlantılı bir geçmiş bulunuyordu.

Yetkililer şimdi Dantas’ın öldürülmesinin, emekli polis cinayetiyle bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Soruşturmayı yürüten yetkililerden Rodrigo Lopes, olayın “bir suç örgütü tarafından delilleri ortadan kaldırmaya yönelik bir girişim veya intikam” olabileceği ihtimalinin araştırıldığını söyledi.

Şu ana kadar cinayetle ilgili herhangi bir şüpheli gözaltına alınmadı. Polis, saldırganların kimliğini ve evin üzerine bırakılan “TCP” mesajının cinayetin arkasındaki grupla doğrudan bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.