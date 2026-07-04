Gemileri 113 metre havaya kaldırarak nehirden geçirdiler

Çin'deki dünyanın en büyük barajı Üç Boğaz, nehir taşımacılığında devrim niteliğinde bir teknolojiye ev sahipliği yapıyor. Barajda devreye alınan devasa gemi asansörü, tonlarca ağırlıktaki gemileri adeta gökyüzüne çıkararak geçiş sürelerini tarihi bir seviyeye indirdi.

Barajın iki yakası arasında oluşan devasa yükseklik farkı, nehir taşımacılığında büyük bir engel oluşturuyordu. Bu sorunu çözmek için inşa edilen yeni sistemle, 3 bin tona kadar olan gemiler su dolu dev bir tankın içine alınıyor.

Gemi sudan hiç çıkarılmadan, suyla birlikte tek seferde 113 metre yukarı taşınıyor ya da aşağı indiriliyor. China Three Gorges Corporation ve üretici şirket Wuchang Shipbuilding Industry Group ortaklığıyla hayata geçirilen bu mühendislik harikası, nehir trafiğine nefes aldırdı.

GELENEKSEL HAVUZLAR BÜYÜK GEMİLERE KALDI

Dev asansörün en büyük avantajı sağladığı hız oldu. Eskiden barajı geçmek için beş aşamalı geleneksel havuz sistemini kullanan ve burada tam 150 dakika harcayan küçük ve orta ölçekli gemiler, artık asansör sayesinde sadece 40 dakikada yoluna devam edebiliyor. Böylece geçiş süresi neredeyse beşte bire düşmüş oldu.

Ancak bu yeni teknoloji eski sistemi tamamen rafa kaldırmadı. Üç Boğaz Barajı'nda şu an hibrit bir model uygulanıyor. Yoğunluğu azaltmak adına 3 bin tonun altındaki yolcu, kargo ve özel hizmet gemileri hızlı hat olan asansöre yönlendirilirken, bu ağırlığın üzerindeki dev tonajlı gemiler beş kademeli geleneksel havuz rotasını kullanmayı sürdürüyor.

DÖRT NOKTADAN KUSURSUZ DENGE

Devasa bir tankın içindeki su ve geminin birlikte dengede tutulması, projenin en zorlu mühendislik aşamalarından biriydi. Wuchang Shipbuilding Industry Group Yöneticisi Huang Xing, sistemin güvenliğini şu sözlerle anlattı:

"Odacık, simetrik olarak düzenlenmiş mekanizmalarla dört noktadan desteklenmektedir. Bu mekanizmalar, hareketi kontrol etmek için birbirine geçen dişliler ve kremayer dişli çubukları kullanır. Görevi, tankın içindeki suun çalkalanmasını azaltmak ve odanın dengesini kaybetmesini önlemektir."

Dört mekanik destek noktası ve gelişmiş dişli sistemleri sayesinde tank yukarı tırmanırken en ufak bir asimetri veya sarsıntı yaşanmıyor. Çin'in ulaştığı bu teknoloji, dünyadaki büyük su yolu projelerinde tek bir kalıp yerine, gemi hacmine göre esnek ve çoklu çözümler üretilmesi gerektiğini bir kez daha kanıtladı.