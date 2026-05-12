Gemideki kabus büyüyor! Bir yolcunun daha hantavirüs testi pozitif çıktı

Antarktika turunun ardından hantavirüs vakalarıyla gündeme gelen MV Hondius isimli gemide yeni bir gelişme yaşandı. İspanya’ya tahliye edilerek Madrid’de gözetim altına alınan yolculardan birinin hantavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Daha önce bir Fransız ve bir Amerikalı yolcuda da virüs tespit edilmişti.

HASTALIK BELİRTİSİ YOK

İspanya resmi haber ajansı EFE’nin Sağlık Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Tenerife’den askeri uçakla Madrid’deki Gomez Ulla Hastanesi’ne sevk edilen 14 İspanyol yolcuya PCR testi uygulandı. Yapılan incelemelerde bir yolcunun ilk test sonucu pozitif çıktı.

Yetkililer, pozitif çıkan kişinin herhangi bir belirti göstermediğini ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Ancak prosedür gereği yolcu, hastanenin Yüksek Düzey İzolasyon ve Tedavi Ünitesi’ne nakledildi. Kesin sonuç için ikinci bir doğrulama testinin yapılacağı belirtildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İspanya Sağlık Bakan Yardımcısı Javier Padilla da yaptığı açıklamada, ilk numunenin ardından sağlık ekiplerinin hızlı şekilde harekete geçtiğini söyledi. Padilla, hastanın diğer kişilerle fiziksel temasa geçmeden özel güvenlik önlemleri altında izolasyon bölümüne alındığını ifade etti.

Öte yandan Tenerife’de iki gün boyunca limanda bekletilen MV Hondius gemisi, gemide kalan 27 mürettebat ile Dünya Sağlık Örgütü’nden bir doktor ve bir hemşire eşliğinde Rotterdam’a doğru hareket etti. Son gelişmeyle birlikte Avrupa sağlık otoriteleri, olası yeni vakalara karşı alarma geçti.