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Geçen yılki selde 135 kişinin yaşamını yitirmişti: 70 kişi kurtarıldı, 1 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletinde meydana gelen ani selde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

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Geçen yılki selde 135 kişinin yaşamını yitirmişti: 70 kişi kurtarıldı, 1 kişi öldü
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ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı ani selde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Teksas Valisi Greg Abbott, sel nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

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Abbott, şu ana kadar 70'in üzerinde kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma operasyonlarında yaklaşık 1300 personelin görev yaptığını belirtti. Yetkililer selde kaç kişinin kaybolduğuna ya da yaralandığına dair bilgi vermedi.

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GEÇEN YIL DA EYALET SEL İLE BAŞ ETMEYE ÇALIŞTI

Teksas'ta geçen yıl da benzer bir felaket yaşanmıştı. 4 Temmuz 2025'te aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşmış, meydana gelen selde 135 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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