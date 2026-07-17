Geçen yılki selde 135 kişinin yaşamını yitirmişti: 70 kişi kurtarıldı, 1 kişi öldü

ABD'nin Teksas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı ani selde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Teksas Valisi Greg Abbott, sel nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Abbott, şu ana kadar 70'in üzerinde kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma operasyonlarında yaklaşık 1300 personelin görev yaptığını belirtti. Yetkililer selde kaç kişinin kaybolduğuna ya da yaralandığına dair bilgi vermedi.

GEÇEN YIL DA EYALET SEL İLE BAŞ ETMEYE ÇALIŞTI

Teksas'ta geçen yıl da benzer bir felaket yaşanmıştı. 4 Temmuz 2025'te aniden başlayan şiddetli yağışlar nedeniyle Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşmış, meydana gelen selde 135 kişi hayatını kaybetmişti. (AA)