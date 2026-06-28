Gazze'deki hastaların tedavi için yurt dışına çıkışı iptal edildi

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, bölgeden sevk edilmesi planlanan hastaların çıkışının, İsrail makamlarından gerekli güvenlik izinlerinin alınamaması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, hastaların seyahatlerinin gecikmesi ve tedaviye erişimde yaşanan aksaklıkların, izin verilen kişi sayısının sınırlı olması ve güvenlik onay süreçlerinin aylarca sürmesi nedeniyle ortaya çıktığı ifade edildi.

SADECE 5 HASTAYA ONAY VERİLDİ

Açıklamada, son haftalarda acil ve hayati müdahale gerektiren yaklaşık 70 hastanın seyahat için başvurduğu, ancak bu hastalardan yalnızca 5’ine güvenlik onayı verildiği belirtildi.

Uluslararası kuruluşlara ve Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına çağrıda bulunulan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Seyahat izni verilen hasta sayısının artırılması, bekleme sürelerinin kısaltılması ve hayat kurtarıcı vaka işlemlerinin hızlandırılması için acil müdahalede bulunulması gerektiğini yineliyoruz."

Bakanlık, 9 Haziran’da yaptığı açıklamada, tedavi amacıyla yurt dışına sevk edilmesine karar verilen 17 binden fazla Filistinli hastanın, İsrail’in engellemeleri nedeniyle Gazze Şeridi’nden çıkış yapamadığını ve yaşanan gecikmelerin hasta ölümlerini artırdığını bildirmişti. (AA)