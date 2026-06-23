Gazze'de ateşkese rağmen acı dinmiyor: Ölü sayısı 73 bin 39'a yükseldi!

İsrail ordusunun Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü askeri operasyonlar ve saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, bölgedeki toplam can kaybı 73 bin 39'a ulaştı. Saldırıların başlangıcından bu yana tedavi altına alınan yaralı sayısının ise 173 bin 388'e yükseldiği belirtildi.

ATEŞKES SONRASI ACI TABLO SÜRÜYOR

10 Ekim 2025 tarihinde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen, o tarihten bu yana yaşanan can kayıpları devam ediyor. Resmi verilere göre, ateşkes sürecinin başlamasından bu yana düzenlenen saldırılarda 1027 kişi daha yaşamını yitirdi. Aynı süreçte 3 bin 280 kişinin yaralandığı belirtilirken, enkaz altından 785 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi. Hastanelere son 24 saat içerisinde 4 ölü ve 20 yaralı getirildi.

Gazze Şeridi'nde yıkılan binaların altında hala binlerce cenazenin bulunduğu ifade ediliyor. (AA)