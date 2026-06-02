Füzeler şafakla birlikte vurdu! Metro istasyonları sığınağa döndü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta gerilim yeni bir seviyeye taşındı. Salı günü sabaha karşı başlayan yoğun hava saldırılarında Rus ordusu, Ukrayna'nın farklı bölgelerine çok sayıda füze ve insansız hava aracı gönderdi. En ağır darbeyi ise başkent Kiev aldı.

Büyük saldırının başlamasıyla birlikte hava saldırısı sirenleri gece boyunca susmadı. Kent genelinde peş peşe yaşanan patlamalar gökyüzünü aydınlatırken, Ukraynalı yetkililerin açıkladığı ilk bilgilere göre saldırılarda ülke genelinde en az 10 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 100 kişi yaralandı. Çok sayıda kişinin ise enkaz altında olduğu belirtildi.

HALK METRO TÜNELLERİNE SIĞINDI

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko, özellikle yerleşim bölgelerinde ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Füzelerden birinin isabet ettiği 24 katlı apartmanın bir bölümü çökerken, kurtarma ekipleri enkaz altında kalanlara ulaşabilmek için çalışmalarını sürdürdü. Yaralılar arasında çocukların da bulunduğu bildirildi.

Saldırıların başlamasıyla birlikte binlerce Kiev sakini metro istasyonlarına sığındı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri battaniye ve temel ihtiyaç malzemeleriyle metro tünellerinde geçici yaşam alanları oluşturdu. Yer altında bekleyen insanlar, saatler boyunca devam eden patlama seslerini endişeyle takip etti.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Rus saldırılarının hedef aldığı kentlerden biri de Dnipro oldu. Bölgedeki bombardımanda altı kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yerel yetkililer, saldırılar sonucunda çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiğini ve sivil altyapının zarar gördüğünü açıkladı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Kharkiv'de de saldırılar nedeniyle yaralananlar olduğu bildirildi. Belediye Başkanı Ihor Terekhov, yaralılar arasında bir çocuğun da bulunduğunu duyurdu.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

Moskova yönetimi, son günlerde Rusya içindeki stratejik hedeflere yönelik Ukrayna saldırılarını gerekçe göstererek misilleme yapılacağı mesajını vermişti. Kremlin, özellikle Luhansk bölgesindeki bir yurda düzenlenen İHA saldırısının ardından Ukrayna'ya yönelik operasyonların süreceğini açıklamıştı. Kiev yönetimi ise söz konusu saldırıyla ilgili suçlamaları reddediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, saldırılar öncesinde yaptığı açıklamada ülkenin yeni Rus operasyonlarına karşı hazırlıklı olduğunu belirtmişti. Ancak son bombardıman, savaşın yakın zamanda sona ereceğine dair umutların zayıf kaldığını bir kez daha ortaya koydu.