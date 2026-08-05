Futbol sahasında dehşet anları! Yıldırım düştü, bir oyuncu yaşamını yitirdi

Tayland'ın Narathiwat eyaletine bağlı Sungai Kolok ilçesindeki Santiphap Stadyumu'nda oynanan Golok FA Cup 2026 yarı final mücadelesi, futbol tarihine geçen acı bir olayla yarıda kaldı. Şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu karşılaşmanın uzatma dakikalarında sahanın orta bölümüne yıldırım düştü. Büyük bir gürültüyle yaşanan olayın ardından çok sayıda futbolcu yere yığılırken tribünlerde panik yaşandı.

Sahaya hızla giren sağlık ekipleri, yıldırımdan etkilenen oyunculara ilk müdahaleyi yaptı. Ağır yaralanan FC Yala futbolcusu Sofwan Awae, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayda yaralanan 9 futbolcunun da tedavi altına alındığı ve sağlık durumlarının takip edildiği bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Facianın ardından FC Yala Kulübü, hayatını kaybeden oyuncusu Sofwan Awae için taziye mesajı yayımlayarak ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu. Sungai Golok Polis Şefi Thun Sirikhunt ise karşılaşmanın yoğun yağmur ve şiddetli rüzgar altında oynandığını belirterek olayın tüm yönleriyle araştırılması için soruşturma başlatıldığını açıkladı.