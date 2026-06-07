Fransa'dan Netanyahu için kara haber! İsrail'e yaptırım yolda

İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve Filistinlilerin topraklarını gasbetmesi, Batılı ülkelerin tepkisini artırıyor.

Reuters'a konuşan Avrupalı diplomatların verdiği bilgiye, Fransa, İsrail üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla bazı müttefikleriyle birlikte ulusal yaptırım seçenekleri üzerinde hazırlıklarına hız verdi.

Yaptırımların, Batı Şeria'daki şiddet olaylarıyla bağlantılı kişilerin mal varlığını dondurma ve seyahat yasağı gibi önlemler içermesi bekleniyor.

Diplomatlar, Batılı başkentlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik de rahatsızlığın arttığını belirtti.

Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi ve yerleşimci şiddetinde yaşanan artışın, iki devletli çözüm ihtimalini zayıflattığı değerlendirmesi yapılıyor.

Söz konusu politikaların bağımsız bir Filistin devletinin kurulma ihtimalini daha da güçleştirdiği aktarılıyor.

"AB DÜZEYİNDE OY BİRLİĞİ YOK"

Reuters'a konuşan diplomatlardan biri, "AB düzeyinde oy birliği yok. Bu nedenle ulusal düzeyde koordineli adımlar üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Fransa'nın süreçte İngiltere ve Norveç ile temasta olduğu da aktarıldı. Fakat girişime hangi ülkelerin katılacağı henüz kesinleşmedi.

Batılı ülkelerin en büyük kaygılarından biri ise İsrail'in Filistin topraklarında hayata geçirmeyi planladığı "E1" isimli proje.

Projenin, Batı Şeria'nın coğrafi bütünlüğünü bozarak Doğu Kudüs ile bağlantısını kestiği belirtiliyor.

12 Haziran'da Paris'in ev sahibi olacağı toplantıda İsrailli ve Filistinli sivil toplum temsilcileri ile yaklaşık bir düzine dışişleri bakanının buluşması bekleniyor.