Fransa'da uyuşturucu krizi: Hükümet çalışanları kovuldu
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, haziranda hayata geçirilen yeni tarama sistemi kapsamında uyuşturucu kullanımı tespit edilen bazı hükümet çalışanlarının işten çıkarıldığını duyurdu.
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Paris Match dergisine verdiği röportajda, hükümet çalışanlarına yönelik yeni bir tarama programı başlatıldığını açıkladı. Lecornu, özellikle hassas verilere erişim izni bulunan üst düzey yetkililer ve kamu görevlilerinin bu teste tabi tutulduğunu söyledi.
YENİ TARAMA SİSTEMİ DEVREDE
Haziran ayında yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında, uyuşturucu testleri pozitif çıkan çalışanların iş akitleri feshedildi. Başbakan, bu kararın güvenlik endişeleri nedeniyle alındığını vurgulayarak, testin uygulandığı kişilerin çoğunun kritik bilgilere erişimi olduğunun altını çizdi.
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE VURGUSU
Lecornu, uygulamanın hükümetin uyuşturucuyla mücadele kampanyasında güvenilirliği artırma amacı taşıdığını belirtti. Başbakan, gerekli önlemler alınmadığı takdirde uyuşturucu ticaretinin gelecek yıllarda Fransa'nın en büyük sorunlarından biri haline geleceği değerlendirmesinde bulundu.
(AA)