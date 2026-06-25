Fransa'da içkiye kısıtlama: 79 yıllık rekor yasak getirdi

Fransa'da etkili olan rekor sıcaklıklar nedeniyle başkent Paris'te hafta sonu için alkol yasağı getirildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, Paris Emniyet Müdürü Patrice Faure, 26 Haziran'da saat 12.00'den itibaren başkentte halka açık yerlerde alkol tüketiminin yasaklandığını duyurdu.

HASTANELERDE DOLULUK ORANLARI YÜKSEK

Faure, yüksek sıcaklıklar nedeniyle "kırmızı" alarm verilen şehirler arasında yer alan Paris'te hastanelerin dolduğunu belirterek, sağlık sistemi üzerindeki baskının azaltılması gerektiğine işaret etti. Valilik kararıyla başkentte 26 Haziran 12.00'den 27 Haziran 07.00'ye, 27 Haziran 12.00'den 28 Haziran 07.00'ye kadar kamusal alanlarda alkol tüketimi yasaklandı. Hafta sonu 18.00'den sonra alkol satışlarına da yasak getirildi.

REKOR SICAKLIK VE CAN KAYIPLARI

Fransa'da 23 Haziran'da 29,9 derece ile "1947'den bu yana kaydedilen en sıcak gün" rekoru kırıldı. Yetkililer, aşırı sıcaklar nedeniyle yaklaşık 20 kişinin sıcaklık kaynaklı nedenlerle, 40'ı aşkın kişinin ise boğularak hayatını kaybettiğini bildirdi. Sıcaklık dalgasının hafta sonu boyunca devam etmesi beklenirken, yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

(AA)