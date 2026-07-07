Fransa'da dengeleri değiştirecek karar: Aşırı sağcı Le Pen'in adaylığının önü açıldı

Fransa'daki Paris Temyiz Mahkemesi, ülkede siyasi dengeleri sarsacak bir karara imza attı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favorilerinden olan aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen; 1 yıl elektronik kelepçeyle ev hapsi, 15 ay siyasetten men ve 100 bin avro para cezasına çarptırıldı.

YOLSUZLUKTAN SUÇLU BULUNDU

Mahkeme Başkanı Michele Agi; son iki seçim yarışında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a rakip olan Ulusal Birlik (RN) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Le Pen'i yolsuzluktan suçlu buldu. Öte yandan Paris Temyiz Mahkemesi, Fransız siyasetçi hakkında alt mahkemenin verdiği 5 yıllık siyasi men yasağında indirime gitti.

AŞIRI SAĞCI LE PEN'E 15 AY SİYASİ YASAK

Agi; Le Pen'i 100 bin avro para cezasının yanı sıra 2 yılı tecilli olmak üzere toplam 3 yıl hapis ve 30 ayı tecilli olmak üzere 45 ay siyasetten men cezasına çarptırırken, Fransız siyasetçinin 1 yıllık hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirebileceğini ifade etti. Bu karar, Le Pen'in 15 ay boyunca kesin olarak siyasetten men edildiği anlamına geliyor.

Marine Le Pen

AB fonlarının, Le Pen dahil davada yargılanan sanıklar tarafından amacı dışında kullanıldığına hükmeden Agi; sanıkların kamu fonlarını zimmete geçirme suçunu 11 yıl boyunca işlediklerini ve bu suçun niteliğinin ağır olduğunu belirtti. Agi, bu kapsamda 2 milyon avrodan fazla kamu fonunun yasa dışı yollarla kullanıldığını ve söz konusu fonların Le Pen'in partisinin karşılaştığı zorlukları aşmak için harcandığı kanaatine vardı.

Aynı davada yargılanan diğer Fransız siyasetçiler hakkında ise 8 ay ile 2 yıl arasında değişen siyasetten men cezaları, 1 ila 3 yıl ertelenmiş hapis ve 15 bin avroya kadar para cezaları verildi. Le Pen'in partisi RN de aynı suçtan dolayı 1 milyonu ertelenmiş olmak üzere 2 milyon avro para cezasına çarptırıldı ve partinin 1 milyon avrosuna el konulmasına hükmedildi.

Bu arada, kararı takip etmek için yerel ve uluslararası basından onlarca gazeteci mahkemeye akın ederken, duruşma salonunda gazeteciler için yaklaşık 75 kişilik yer ayrıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ GELECEK YIL 18 NİSAN'DA

Mahkeme koridorlarında yoğunluk oluşturan basın mensuplarının davayı takip edebilmesi için ek bir salon daha açıldı. Mahkeme binasının aşırı sıcaklara karşı donanımlı olmaması nedeniyle, sıcaktan bunalan bazı gazetecilerin yanlarında getirdikleri yelpazelerle serinlemeye çalıştığı görüldü. Fransa'da 2027 cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turu 18 Nisan'da, ikinci turu ise 2 Mayıs'ta yapılacak.

MACRON: YORUM YAPAMAM

Le Pen hakkındaki karar ile ilgili soruya ise Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Cumhurbaşkanı yargı kararlarını yorumlayamaz" şeklinde yanıt verdi.

NE OLMUŞTU?

Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin favori isimleri arasında gösterilen Le Pen, yolsuzluktan suçlu bulunmasının ardından siyasetten men cezasına çarptırılmıştı.

Le Pen'in Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi; aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart 2025'te 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş ve 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis cezasına ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti. Mahkemenin kararı Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken, avukatları karara itiraz etmişti.

Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebiyle başvurmuş, AİHM ise bu talebi 9 Temmuz 2025'te reddetmişti. Temyiz duruşmaları ise ocak ve şubat aylarında Paris'te görülmüştü. (AA)