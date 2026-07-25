Fransa ve İspanya alevlere teslim oldu! Çiftliğe ulaşan yangından kaçan atlar yürek dağladı

Fransa ve İspanya’yı etkisi altına alan büyük orman yangınları on binlerce kişiyi yerinden ederken, Bordeaux yakınlarında alevlerin ulaştığı bir at çiftliğinde yaşananlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Yetiştiricinin serbest bıraktığı atlar, arkalarında büyüyen yangından anayolda sürü halinde koşarak kaçtı.

Avrupa’nın batısı günlerdir kontrol altına alınamayan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa’nın Bordeaux çevresindeki Gironde ve Landes bölgeleri ile İspanya’nın Madrid yakınlarında etkili olan alevler, yerleşim alanlarını tehdit ederken binlerce insanın tahliye edilmesine neden oldu.

Yangınların ulaştığı bölgelerden biri olan Bordeaux çevresindeki bir at yetiştirme çiftliğinde ise dramatik anlar yaşandı. Alevlerin çiftliğe yaklaşması üzerine yetiştirici, hayvanlarının yanarak ölmesi riskine karşı atları serbest bırakma kararı aldı. Kurtarılan atlar, yangın hattının gerisinde kalan yollarda bir sürü halinde ilerleyerek güvenli bölgelere doğru kaçtı. O anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı ve yangının yalnızca insanları değil, bölgedeki tüm canlı yaşamını tehdit ettiğini gösteren çarpıcı karelerden biri oldu.

280 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Fransa’nın güneybatısı ve İspanya’nın orta kesimlerindeki yangınlar nedeniyle toplam tahliye edilen kişi sayısının 280 bini aştığı bildirildi. Yetkililer, yüksek sıcaklık, uzun süren kuraklık ve saatte 80 kilometreye ulaşabilen kuvvetli rüzgarların yangınların kontrol altına alınmasını zorlaştırdığını açıkladı.

Fransa’da yangınların en yoğun olduğu Gironde bölgesinde Bordeaux çevresindeki çok sayıda yerleşim boşaltıldı. Bölgede en az 60 bin kişinin güvenli alanlara gönderildiği belirtilirken, yaklaşık 50 itfaiyecinin de müdahaleler sırasında yaralandığı açıklandı. Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, yaşanan tabloyu “benzeri görülmemiş bir durum” olarak değerlendirdi.

Dumanların Bordeaux’ya kadar ulaştığı, bazı bölgelerde hava kalitesinin ciddi şekilde düştüğü bildirildi.

İSPANYA’DA ULUSAL ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Yangınların etkili olduğu bir diğer merkez ise İspanya’nın başkenti Madrid ve çevresi oldu. Madrid ile Avila bölgelerinde yayılan yangınlar nedeniyle ulusal acil durum ilan edildi. Birden fazla yangının birleşmesiyle büyüyen alevlerin, itfaiye ekiplerinin müdahale kapasitesini zorladığı açıklandı.

Yangın bölgesini ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, önceliğin can kayıplarını önlemek ve yerleşim yerlerini korumak olduğunu belirtti. Yetkililer, rüzgarın yönündeki değişimlerin mücadeleyi zorlaştırdığını ve kritik saatlerin yaşandığını ifade etti.

Yangınlar kritik altyapıyı da etkiledi. NASA, Madrid yakınlarındaki Derin Uzay Haberleşme Kompleksi’nde çalışan personelin güvenlik amacıyla tahliye edildiğini, hasar değerlendirmesinin koşullar uygun hale geldikten sonra yapılacağını açıkladı.

AVRUPA’DAN ORTAK MÜDAHALE

Fransa ve İspanya’nın talebi üzerine Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması devreye alındı. AB, yangınlarla mücadele için söndürme uçakları ve helikopterler gönderirken uydu görüntüleri ve haritalama sistemleriyle operasyonlara destek sağlıyor.

Avrupa Komisyonu, Fransa’ya üç, İspanya’ya dört yangın söndürme uçağının yönlendirildiğini açıkladı. (ANKA, AA, DHA)