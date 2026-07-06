"Fotoğraf için yalvardı" demişti... Trump bu kez çok daha ileri gitti!

ABD Başkanı Donald Trump ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında haftalardır devam eden söz düellosu yeni bir boyuta taşındı. Daha önce G7 Zirvesi'nde çekilen bir fotoğraf üzerinden başlayan tartışmayı sık sık gündeme getiren Trump, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Meloni'yi yeniden hedef aldı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Trump, Meloni ile tokalaştığı bir fotoğrafı hesabından paylaşırken, görselin üzerine "Uzaklaştırma kararı gerekiyor." ifadesini ekledi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ G7 ZİRVESİ ATEŞLEDİ

İki lider arasındaki gerilim, Fransa'da düzenlenen G7 Zirvesi sonrasında Trump'ın 19 Haziran'da İtalyan televizyon kanalı La7'ye verdiği röportajla başlamıştı.

Trump, röportajında Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek konusunda ısrarcı olduğunu ileri sürerek, "Benimle fotoğraf çektirmek için yalvardı. Fotoğraf çektirmeyi çok istiyordu. Normalde çekilmezdim ama ona acıdım." ifadelerini kullanmıştı.

"İTALYA ASLA YALVARMAZ"

Trump'ın açıklamalarına aynı gün sosyal medya hesabından yanıt veren Meloni ise iddiaları kesin bir dille reddetti.

İtalya Başbakanı, "Şunun unutulmaması gerekiyor ki ben ve İtalya asla yalvarmayız." diyerek Trump'ın sözlerinin gerçeği yansıtmadığını savundu.

TRUMP İDDİALARINI TEKRARLADI

Meloni'nin açıklamalarına rağmen Trump geri adım atmadı. Daha sonra yaptığı başka bir paylaşımda da fotoğraf tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

Trump, ABD'nin İran'a karşı askeri üstünlük sağladığını öne sürerek, Meloni'nin bu gelişmenin ardından yeniden yakınlaşmaya çalıştığını iddia etti. Paylaşımında, "Şimdi ABD, İran'ı askeri olarak yendikten sonra o (Meloni), puanlarını yükseltmek için yeniden dost olmak istiyor. Teşekkürler, almayayım." ifadelerini kullandı.

MELONİ'DEN SERT KARŞILIK

İtalya Başbakanı Meloni ise Trump'ın peş peşe gelen açıklamalarına sert sözlerle yanıt verdi.

Trump'ın kendisine yönelik çıkışlarını "sürekli ve sebepsiz saldırılar" olarak nitelendiren Meloni, "Başkan Trump, bu sürekli ve sebepsiz saldırılar anlamsızdır. Popülerliğime gelince, senin dostun olmak, bana kesinlikle fayda sağlamadı." ifadelerini kullandı.

SON PAYLAŞIM GERİLİMİ YENİDEN ALEVLENDİRDİ

Karşılıklı açıklamalarla büyüyen kriz, Trump'ın son sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme taşındı. Trump'ın Meloni ile tokalaştığı fotoğrafın üzerine "Uzaklaştırma kararı gerekiyor." yazısını eklemesi, iki lider arasındaki gerilimin sona ermekten uzak olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Paylaşımın ardından uluslararası kamuoyunda gözler, taraflardan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.