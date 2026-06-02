Florida Başsavcısı ChatGPT’ye savaş açtı

ABD'nin Florida eyaleti, yapay zeka şirketi OpenAI ve şirketin CEO'su Sam Altman'a karşı dava açtı. Florida Başsavcısı James Uthmeier tarafından pazartesi günü açılan davada, ChatGPT'nin potansiyel riskleri konusunda kullanıcıların yeterince bilgilendirilmediği iddia edildi.

Axios’un haberine göre, Florida yönetimi, OpenAI'ın hem şirket içinden hem de dışarıdan gelen güvenlik uyarılarını göz ardı ettiğini savunuyor. Dava dilekçesinde, ChatGPT'nin bazı toplu saldırı failleri tarafından kullanıldığı ve psikolojik açıdan kırılgan durumdaki kişileri intihara yönlendirebilecek içerikler üretebildiği öne sürüldü.

Eyalet yönetimi, bu nedenle OpenAI'ın ihmalkâr davrandığını ve Florida'nın haksız ve aldatıcı ticari uygulamaları yasaklayan mevzuatını ihlal ettiğini iddia ediyor.

"CHATGPT İNSAN OLSAYDI, CİNAYETTEN YARGILANIRDI”

Florida State Üniversite’sinde iki öğrencinin ölümüne sebep olan saldırganın ChatGPT’yle konuştuktan sonra saldırıyı yaptığı ortaya çıkınca Uthmeier, OpenAI’a soruşturma açmıştı. Basın açıklamasında konuşan Uthmeier, “Florida, yapay zekanın suç aleti olmasına karşı alınan önlemlerde örnek olma yolunda. Eğer ChatGPT insan olsaydı, cinayetten yargılanırdı,” dedi.

Florida Valisi Ron DeSantis'in eski özel kalem müdürü olan ve daha sonra başsavcı olarak atanan Uthmeier, bu yıl yapay zekaya yönelik daha sıkı düzenlemeler getirmeyi amaçlayan iki ayrı girişimde bulunmuştu. Ancak söz konusu girişimler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve teknoloji şirketlerinin itirazlarının ardından eyalet meclisinde destek bulamadı.

OpenAI ise iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Florida, OpenAI'a dava açan ilk eyalet olurken, bu adım son dönemde Meta gibi büyük teknoloji şirketlerine karşı açılan davaların ardından geldi.