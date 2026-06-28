Flaş iddia: İran - ABD görüşmeleri askıya alındı

İran ile ABD arasında uzun süre yürütülen müzakereler sonucunda varılan mutabakata rağmen, taraflar arasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı saldırıların barış görüşmelerinin durmasına yol açtığı öne sürüldü.

"İRAN ABD ARASINDAKİ BARIŞ ASKIYA ALINDI"

Konuya dair bilgi sahibi olan kişilerin ABD merkezli Wall Street Journal'a yaptığı açıklamalara göre; ABD-İran arasındaki görüşmeler, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan son çatışmaların ardından askıya alındı.

Haberde, iki ülke arasındaki saldırıların, "bu hafta sonu İsviçre'de yeniden başlaması beklenen görüşmelerin durdurulmasına" yol açtığı ileri sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın haziran ayı başında imzaladığı mutabakat zaptına atıf yapılan haberde, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilerin geçişine açık tutma yükümlülüğüne dikkat çekildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Fox News'e verdiği röportajda, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiğini tehdit etmesi halinde ABD'nin İran'ın askeri altyapısını hedef almaya devam edeceğini açıklamıştı.

İran ve ABD yönetimi, karşılıklı olarak birbirini varılan mutabakatı ihlal etmekle suçluyor.

Bu kapsamda İran, Katar'dan petrol taşıyan bir konteyner gemisine ve bir tankere saldırı düzenlemiş, ABD de buna karşılık İran iletişim hatlarını, insansız hava araçlarını ve füze üslerini vurmuştu. (AA)