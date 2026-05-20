Fıtığım var diyerek sosyal yardım aldı: Antrenman görüntüsü çıkınca hapse atıldı

İngiltere'nin Shropshire bölgesindeki Shrewsbury kentinde yaşayan 49 yaşındaki Helen Green, 2020-2023 yılları arasında İngiltere Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı'ndan 25 bin sterlinden fazla Kişisel Bağımsızlık Ödemesi (PIP) aldı.

"KOLTUK DEĞNEĞİ OLMADAN YÜRÜYEMİYORUM"

Green'in başvurusunda, şiddetli romatoid artrit ve bel fıtığı nedeniyle koltuk değneği olmadan yürüyemediğini, günlük ihtiyaçlarını tek başına karşılayamadığını söylediği belirtildi.

SPOR SALONUNDA YOĞUN TEMPOLU DERSLERE KATILDI

Dolandırıcılık ihbar hattına yapılan bir bildirim sonrası başlatılan soruşturmada, Green'in düzenli olarak spor salonuna gittiği ve çeşitli egzersiz derslerine katıldığı tespit edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarında zumba, spinning, body combat ve core blast gibi yoğun tempolu derslerde spor yaptığı görülen kadının ayrıca bir koşu kulübüne üye olduğu ve 10 kilometrelik yarışı yaklaşık bir saatte tamamladığı belirlendi.

42 BİN STERLİNLİK SAHTE TALEP

Bakanlık tarafından başlatılan soruşturmada Helen Green'in toplam 42 bin sterline yakın sahte yardım talebinde bulunduğu öne sürüldü. Mahkemede ise 25 bin 244 sterlinlik ödeme için durum değişikliğini bildirmediği suçlamasını kabul etti.

YEDİ AY HAPİS CEZASI

Shrewsbury Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada Green, yedi ay hapis cezasına çarptırıldı. Kraliyet Savcılığı yetkilileri, Green'in hareket kabiliyetinin ciddi şekilde kısıtlı olduğunu iddia ederek kamu kaynaklarını kötüye kullandığını belirtti. Yetkililer, soruşturma sayesinde dolandırıcılığın ortaya çıkarıldığını ifade etti.