Firari ayı şehri birbirine kattı! 4 kişi yaralandı, eğitime ara verildi

Japonya'nın Fukuşima bölgesi salı sabahına korku dolu anlarla uyandı. Yerel yetkililerin verdiği bilgilere göre bir ayı, sabah erken saatlerde bir çelik üretim tesisine girerek vardiyadaki iki erkek çalışana saldırdı. Yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken, olay bölgede geniş çaplı güvenlik önlemlerinin alınmasına neden oldu.

Fabrikadan uzaklaşan ayının daha sonra yakınlardaki yerleşim alanlarına yöneldiği belirtildi. Burada 80'li yaşlarında bir kadın ile 60'lı yaşlarında bir erkek de ayının saldırısına uğrayarak yaralandı. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ve av ekipleri hayvanın izini sürmek için bölgede operasyon başlattı.

OLAĞANÜSTÜ HAL GÜNDEMDE

Yetkililer, saldırılardan sorumlu ayının henüz yakalanamadığını ve çevrede dolaşmaya devam ettiğini açıkladı. Bu nedenle bölge sakinlerine evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yapılırken, hayvanın vurularak etkisiz hale getirilebilmesi için olağanüstü hal benzeri özel yetkilerin gündeme gelebileceği ifade edildi.

Öte yandan pazartesi akşamından itibaren farklı noktalardan çok sayıda ayı ihbarı geldiği bildirildi. Güvenlik riski nedeniyle bölgedeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime geçici olarak ara verildi. Öğrencilerin güvenli ulaşımı için alternatif planlar üzerinde çalışıldığı kaydedildi.

YAŞAM ALANLARI DARALAN AYILAR ŞEHRE İNDİ

Japonya son yıllarda insanlarla ayılar arasındaki karşılaşmaların artmasıyla mücadele ediyor. Resmi verilere göre mart ayında sona eren son bir yıllık dönemde ayı saldırılarında yaralanan veya yaşamını yitirenlerin sayısı 238'e ulaşarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeyi gördü.

Uzmanlar, yaşam alanlarının daralması ve yiyecek kaynaklarının azalmasının ayıları yerleşim bölgelerine yaklaştırdığını belirtti. Ülkedeki tahminlere göre yalnızca Tohoku bölgesinde 19 binden fazla siyah ayı bulunurken, Hokkaido Adası'nda yaklaşık 11 bin 600 bozayı yaşıyor. Artan saldırılar nedeniyle merkezi hükümet ve yerel yönetimler yeni önlemler üzerinde çalışıyor.