Halk TV Dünya Filipinler'de 8.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Filipinler'de 8.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı Son dakika... Filipinler'in Mindanao bölgesinde önce 7,3 büyüklüğünde olarak açıklanan daha sonra 8,2 olarak güncellenen bir deprem meydana geldi. Depremin ardından ABD tarafından tsunami uyarısı yapıldı.