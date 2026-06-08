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Halk TV Dünya Filipinler'de 8.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Filipinler'de 8.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Son dakika... Filipinler'in Mindanao bölgesinde önce 7,3 büyüklüğünde olarak açıklanan daha sonra 8,2 olarak güncellenen bir deprem meydana geldi. Depremin ardından ABD tarafından tsunami uyarısı yapıldı.

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Filipinler'de 8.2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Almanya Jeoloji Araştırma Merkezi (GFZ), Filipinler'in Mindanao bölgesinde 8,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

GFZ, depremin 10 km derinlikte gerçekleştiğini belirtti.

GFZ, daha önce depremin büyüklüğünü 7,3 olarak açıklamıştı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından bir tsunami uyarısı yayınladı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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