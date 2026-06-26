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Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in güneyinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün Balangonan bölgesi olduğunu açıklarken, sarsıntının ardından şu ana kadar can ya da mal kaybı bildirilmedi.

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Filipinler'de 6,5 büyüklüğünde deprem

Filipinler, bir kez daha şiddetli bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Balangonan bölgesinin yaklaşık 35 kilometre güneybatısında olduğunu duyurdu.

Japonya'da 5,8 büyüklüğünde depremJaponya'da 5,8 büyüklüğünde deprem

USGS verilerine göre 6,5 büyüklüğündeki deprem, yerin 52,4 kilometre derinliğinde meydana geldi. Orta derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre yerleşimlerde de hissedildi.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

Depremin ardından Filipinlerli yetkililer bölgede inceleme başlatırken, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmaları yönünde uyarılar sürüyor.

ART ARDA DEPREMLER

Son günlerde Asya ve Güney Amerika'da peş peşe meydana gelen depremler dikkat çekiyor. Sabah saatlerinde Japonya'da 5,8 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Venezuela ise art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılmış, yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin yaralandığı büyük bir afetle karşı karşıya kalmıştı. Uzmanlar, sismik hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan vatandaşların resmi uyarıları yakından takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
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