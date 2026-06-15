Filipinler'de 6,2 büyüklüğünde deprem!

Filipinler’in güneyindeki Davao Oriental eyaleti açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), sarsıntının merkez üssünün Pondaguitan’ın yaklaşık 67 kilometre güneydoğusu olduğunu açıkladı.

CAN KAYBI BİLDİRİLMEDİ

USGS verilerine göre deprem, yerin yaklaşık 111,9 kilometre derinliğinde kaydedildi. Bu derinlik nedeniyle sarsıntının yüzeydeki etkisinin sınırlı kaldığı, buna rağmen çevre bölgelerde hissedilerek kısa süreli paniğe yol açtığı bildirildi.

İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar tespit edilmedi. Ancak yetkililer, bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

BİR HAFTA ARAYLA İKİ DEPREM

Mindanao, Pasifik Deprem Kuşağı üzerinde yer aldığı için sık sık sismik hareketlerle gündeme geliyor. Bölgede 8 Haziran’da meydana gelen 7,8 büyüklüğündeki depremde ise 61 kişi hayatını kaybetmiş, 1000’den fazla kişi yaralanmıştı.