Filipinler sabah saatlerinde sallandı! 6.3'lük deprem paniğe yol açtı

Filipinler'in güneyinde bulunan Sarangani bölgesi açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, yetkililerden gelen ilk açıklamalara göre deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Sarangani'nin yaklaşık 32 kilometre güneybatısında bulunduğunu açıkladı. Kurumun paylaştığı verilere göre deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Depremin ardından bölgede tsunami riski oluşmadığı belirtilirken, yetkililer herhangi bir tsunami uyarısı yayımlanmasına gerek duyulmadığını bildirdi.

İlk incelemelerde deprem nedeniyle can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin resmi bir bildirim yapılmadı. Yetkililerin bölgede olası etkileri değerlendirmek amacıyla saha çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.