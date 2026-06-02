Fidan: Singapur ile iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik turunun ilk durağı olan Singapur’daki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, ziyaret kapsamında Türkiye ile Singapur arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını ifade etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fidan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve İçişleri Bakanı ile Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan K. Shanmugam ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmelerde ekonomi, ticaret, yatırım, savunma sanayi, güvenlik, dijital dönüşüm ve bağlantısallık gibi alanlarda iş birliğini geliştirecek somut adımların değerlendirildiğini kaydeden Fidan, bölgesel ve küresel konuların da gündemde olduğunu aktardı.

Bakan Fidan yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: