Fidan: Singapur ile iş birliğimizi geliştirmeye devam edeceğiz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Singapur ziyaretinde ekonomi, ticaret, savunma sanayi ve güvenlik başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin ele alındığını belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirileceğini söyledi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Asya-Pasifik turunun ilk durağı olan Singapur’daki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, ziyaret kapsamında Türkiye ile Singapur arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını ifade etti.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Fidan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong, Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ve İçişleri Bakanı ile Ulusal Güvenlikten Sorumlu Koordinatör Bakan K. Shanmugam ile bir araya geldiklerini belirtti.
Görüşmelerde ekonomi, ticaret, yatırım, savunma sanayi, güvenlik, dijital dönüşüm ve bağlantısallık gibi alanlarda iş birliğini geliştirecek somut adımların değerlendirildiğini kaydeden Fidan, bölgesel ve küresel konuların da gündemde olduğunu aktardı.
Bakan Fidan yaptığı sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Asya-Pasifik’teki gelişmeler ve Orta Doğu’daki durum dahil olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunduk; mevcut krizlerin diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesinin önemini vurguladık.
International Institute for Strategic Studies (IISS) isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen etkinlikte dış politika vizyonumuzu ve giderek artan küresel belirsizlikler karşısında diplomasinin yönlendirici rolüne dair yaklaşımımızı paylaştık.
Bölgesinde ve ötesinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak gördüğümüz Singapur’la ikili ilişkilerimizi ve uluslararası platformlardaki yakın iş birliğimizi önümüzdeki dönemde daha da geliştirmeye devam edeceğiz.