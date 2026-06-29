Festivalde dehşet! Seyyar tuvalette yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni bulundu

ABD'nin Michigan eyaletinde her yıl on binlerce müzikseveri ağırlayan Electric Forest Müzik Festivali, bu yıl yaşanan trajik bir olayla gündeme geldi. Festival alanındaki kamp bölümünde bulunan taşınabilir tuvaletlerden birinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay, festivalin son günü olan pazar sabahı temizlik çalışmaları sırasında ortaya çıktı. Michigan Eyalet Polisi'nin verdiği bilgiye göre, kamp alanındaki seyyar tuvaletleri temizleyen görevli, çalışması sırasında yeni doğmuş bebeğin cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olay yeri güvenlik çemberine alındı.

Soruşturmayı yürüten Michigan Eyalet Polisi, bebeğin kimliği ve tam yaşıyla ilgili kamuoyuna ayrıntılı bilgi paylaşmadı. Yetkililer, soruşturmanın sağlıklı şekilde ilerleyebilmesi ve olayın hassas niteliği nedeniyle ölüm nedeninin henüz açıklanmadığını, otopsi ve adli incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

POLİS KATILIMCILARDAN YARDIM İSTEDİ

Polis, olayın aydınlatılabilmesi için festival alanında olağan dışı bir durum gören ya da soruşturmaya katkı sağlayabilecek bilgiye sahip kişilere çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, tanıkların veya elinde bilgi bulunan kişilerin vakit kaybetmeden emniyet birimleriyle iletişime geçmesi istendi.

Festival organizatörleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada yaşanan trajediden dolayı derin üzüntü duyduklarını belirtti. Açıklamada, "Bu acı haberi paylaşmak zorunda kaldığımız için büyük üzüntü içindeyiz. Michigan Eyalet Polisi trajik olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. Yardımcı olabilecek herkesin yetkililerle iletişime geçmesini rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve bebeğin ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.