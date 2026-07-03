Fenomen evlilik programında büyük skandal! Ünlü yarışmacıya tecavüz soruşturması

İngiltere'de yayınlanan ve yıllardır geniş bir izleyici kitlesine ulaşan evlilik temalı reality programı Married at First Sight UK, cinsel saldırı iddiaları nedeniyle ülke gündeminin ilk sıralarına yerleşti. Programın eski yarışmacılarından biri hakkında tecavüz şüphesiyle gözaltı işlemi uygulanırken, polis soruşturmasının sürdüğü açıklandı.

İngiliz yasaları gereği hem gözaltına alınan şüphelinin hem de cinsel saldırı iddiasında bulunan kişinin kimliği kamuoyuyla paylaşılmadı.

ÜÇ KADINDAN TECAVÜZ SUÇLAMASI

Soruşturmadaki son gelişme, BBC'nin Panorama programında mayıs ayında yayımlanan kapsamlı araştırmanın ardından yaşandı. Söz konusu belgeselde programa katılan iki kadın yarışmacı, yarışma sürecinin ardından tecavüze uğradıklarını öne sürerken, üçüncü bir kadın ise rızası dışında cinsel eyleme maruz bırakıldığını iddia etti.

Haklarında suçlamalar bulunan erkek yarışmacı ise ortaya atılan tüm iddiaları reddetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Londra Metropolitan Polisi, BBC News'e yaptığı açıklamada soruşturmanın aktif şekilde devam ettiğini belirterek, gözaltına alınan şüphelinin kefaletle serbest bırakıldığını ve deliller üzerindeki incelemelerin sürdüğünü bildirdi.

Panorama belgeselinin yayımlanmasının ardından Metropolitan Polisi, programa katıldıktan sonra cinsel saldırıya uğradığını düşünen ya da benzer iddiaları bulunan kişilere resmi makamlara başvurmaları yönünde çağrıda bulunmuştu.

PROGRAM YAYINDAN KALDIRILDI

Kanal 4 ekranlarında yayımlanan ve "cesur bir sosyal deney" olarak tanıtılan Married at First Sight UK, daha önce birbirini hiç tanımayan bekar çiftlerin ilk kez temsili düğün töreninde karşılaşıp evlilik sürecine başlamasını konu alıyor.

Yaklaşık 10 sezondur ekranlarda yer alan yapım, bazı bölümlerde 3 milyonu aşan izleyiciye ulaşarak Kanal 4'ün en çok izlenen programları arasında gösteriliyor.

Öte yandan Panorama soruşturmasının yayımlanacağı gün Kanal 4 yönetimi dikkat çeken bir adım atarak programın tüm bölümlerini dijital yayın platformundan kaldırdı. Kanal ayrıca yarışmacıların güvenliği, psikolojik desteği ve genel refahına ilişkin uygulamaların bağımsız uzmanlar tarafından inceleneceğini duyurdu. Başlatılan değerlendirmenin yaz sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.