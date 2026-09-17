Fed' faiz yükseltti: Trump "Derhal indirim" istedi!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD’de faiz oranlarının yüzde 1 veya daha düşük seviyede olması gerektiğini belirtti.

ABD’nin “açık ara dünyanın en iyi kredisine” sahip olduğunu savunan Trump, ülkenin yeni yatırımlarla hızla büyüdüğünü ifade etti.

Trump, ticaret açığı verilen ülkelerle yapılan ticarete ilişkin değerlendirmesinde, bu açığın ABD açısından büyük bir ekonomik kayıp anlamına geldiğini öne sürdü. ABD’nin çok sayıda ülkenin ekonomisini taşıdığını savunan Trump, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini belirtti.

“FAİZ ORANLARINI DÜŞÜRÜN”

Trump, paylaşımının sonunda Fed’e yönelik, “ABD için faiz oranlarını düşürün ve hızlıca” çağrısında bulundu.

FED FAİZİ YÜZDE 3,75-4 ARALIĞINA YÜKSELTTİ

Fed, eylül toplantısında 2023’ten bu yana ilk kez politika faizini artırdı. Banka, faizi 25 baz puan yükselterek yüzde 3,75-4 aralığına çıkardı.

Trump’ın açıklaması, Fed’in faiz kararının ardından ABD Başkanı ile merkez bankası arasındaki para politikası yaklaşımına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.