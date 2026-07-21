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Halk TV Dünya F-35 pazarlığında yeni gelişme! MSB'den merak edilen S-400 açıklaması

F-35 pazarlığında yeni gelişme! MSB'den merak edilen S-400 açıklaması

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri ve F-35 programına dönüş sürecine ilişkin soruları yanıtladı. Güler, ABD ile temasların sürdüğünü belirtirken, S-400'lerin geleceğine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

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F-35 pazarlığında yeni gelişme! MSB'den merak edilen S-400 açıklaması

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle çıkarıldığı F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olma ihtimali, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilen yazılı soru önergeleriyle yeniden gündeme geldi. Özellikle son dönemde Ankara ile Washington arasında hız kazanan temaslar kapsamında, S-400 sistemlerinin geleceğine ilişkin ortaya atılan iddialar da Meclis'te Milli Savunma Bakanlığı'na yöneltildi.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerinin sorularına verdiği yanıtta, Türkiye ile ABD arasındaki askerî ve siyasi ilişkilerde son dönemde olumlu bir ivme yakalandığını ifade etti. Güler, iki ülke arasında geçmişten kalan ve bazı üçüncü ülkeleri de ilgilendiren konuların bulunduğunu belirterek, bu başlıklarda karşılıklı anlayış ve iş birliği temelinde farklı çözüm seçeneklerinin değerlendirildiğini söyledi.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR

F-35 pazarlığında yeni gelişme! MSB'den merak edilen S-400 açıklaması - Resim : 2

Bakan Güler'in açıklamaları, kamuoyunda tartışılan "S-400 sistemleri üçüncü bir ülkeye devredilebilir" iddialarını da yeniden gündeme taşıdı. Ancak açıklamada, sistemlerin satışı ya da devrine ilişkin alınmış kesin bir karar bulunmadığına işaret edilirken, ilgili taraflarla temasların sürdüğü ve farklı alternatiflerin değerlendirilmeye devam edildiği mesajı verildi.

"SAVUNMA PLANLAMALARI HASSASİYETLE YÜRÜTÜLÜYOR"

F-35 pazarlığında yeni gelişme! MSB'den merak edilen S-400 açıklaması - Resim : 3

Öte yandan Güler, Türkiye'nin savunma politikalarının günlük gelişmelere göre değil, uzun vadeli güvenlik ihtiyaçları dikkate alınarak şekillendirildiğini vurguladı. Mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek tehditlerin kapsamlı analiz edildiğini belirten Güler, savunma planlamalarının yüksek hassasiyetle yürütüldüğünü ve Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarının bu doğrultuda karşılandığını ifade etti.

Kaynak: Halk TV Dış Haberler Servisi
Türkiye F-35 S-400 Milli Savunma Bakanı
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