F-35 çıkışı bardağı taşırdı! Trump ile Netanyahu arasında soğuk rüzgarlar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Türkiye'nin yeniden F-35 programına dahil edilmesine karşı yürüttüğü diplomatik girişimlerin, Washington'da beklenmedik bir rahatsızlık yarattığı iddia edildi. Axios'un ABD ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu'nun NATO Zirvesi öncesi ve sonrasında yaptığı açıklamaları "uygunsuz bir müdahale" olarak değerlendirdi.

Haberde yer alan bilgilere göre Netanyahu, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ile yeni nesil savaş uçağı motorlarının satışının engellenmesini istedi. Ardından Fox News'e verdiği röportajda da benzer çağrıyı kamuoyu önünde yineledi.

"YÖNLENDİRME YAPMA HAKKI YOK"

Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili ise Trump'ın bu durumdan oldukça rahatsız olduğunu belirterek, ABD Başkanı'nın "İsrail Başbakanı'nın Amerikan savunma politikaları konusunda kamuoyu önünde yönlendirme yapma hakkı olmadığını düşündüğünü" öne sürdü. Aynı kaynak, Trump'ın Türkiye ile ilişkileri stratejik açıdan değerlendirdiğini ve kararın yalnızca Washington tarafından verileceği görüşünde olduğunu aktardı.

RANDEVU ALAMIYOR

Haberde ayrıca Trump ile Netanyahu arasındaki ilişkilerin son haftalarda giderek soğuduğuna dikkat çekildi. Beyaz Saray çevrelerinde Netanyahu'nun İran savaşı sürecindeki değerlendirmelerine yönelik güven kaybı yaşandığı, bu nedenle İsrail Başbakanı'nın Washington üzerindeki etkisinin önceki dönemlere kıyasla zayıfladığı ifade edildi.

Bu gerilimin en somut göstergelerinden biri olarak Netanyahu'nun son dönemde Trump'la yüz yüze görüşebilmek için yaptığı girişimlerin sonuçsuz kalması gösterildi. İsrail basınında ziyarete ilişkin haberler yer alsa da Beyaz Saray'da böyle bir görüşmenin resmi takvime alınmadığı belirtilirken, planlanan ABD ziyaretinin de iptal edildiği bildirildi.