Eyfel’de Filistin bayrağı krizi! Gözaltılar Avrupa’da siyasi tartışma başlattı

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Eyfel Kulesi, Filistinlilerin 1948’de yaşanan “Nekbe” (Büyük Felaket) olarak andığı sürecin yıl dönümünde gerçekleştirilen bir eylemle gündeme geldi.

İklim ve çevre aktivistlerinin de yer aldığı “Extinction Rebellion” grubuna bağlı olduğu belirtilen bir grup, kuleye çıkarak geniş bir Filistin bayrağı açtı. Eylem kısa sürede güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Paris emniyet kaynakları, kuleye izinsiz giriş yapıldığı ve kamusal güvenliğin riske atıldığı gerekçesiyle 6 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheliler hakkında savcılığa resmi suç duyurusunda bulunulmasının planlandığı bildirildi.

TEPKİLER BÜYÜDÜ

Olayın ardından Avrupa siyasetinde de yankılar yükseldi. Avrupa Parlamentosu’nun Filistin kökenli Fransız üyesi Rima Hassan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada gözaltılara tepki göstererek, geçmişte Eyfel Kulesi’nde farklı siyasi sembollerin kullanılmasına yönelik uygulamaları hatırlattı.

Hassan, daha önce İsrail’e yönelik dayanışma mesajları kapsamında kuleye ışık yansıtıldığını ve benzer durumlarda herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığını vurgulayarak “çifte standart” tartışmasını gündeme taşıdı.

Öte yandan Paris Belediyesi’nin geçmiş yıllarda hem İsrail hem de Filistin temalı ışıklandırma projelerine izin verdiği bilinirken, son olay Fransa’da ifade özgürlüğü ve kamusal alan protestoları üzerine yeni bir tartışma başlattı.