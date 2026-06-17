Evlerden tek tek toplandılar… Yüzlerce kedi kesilmekten son anda kurtuldu

Vietnam’ın güneyinde polis ekipleri ile hayvan hakları kuruluşlarının ortaklaşa yürüttüğü geniş çaplı bir operasyonda, yasa dışı bir kedi ticareti ağı deşifre edildi. Tay Ninh eyaleti ile Ho Chi Minh kenti çevresinde düzenlenen baskınlarda, et ticaretinde kullanılmak üzere toplandığı öne sürülen 400’den fazla canlı kediye el konuldu.

Yetkililer, operasyon sırasında ayrıca buz üzerinde muhafaza edilen yaklaşık 80 ölü kediye ulaşıldığını, farklı bir noktada ise 21 kedinin daha bulunduğunu açıkladı. Ele geçirilen hayvanlar koruma altına alınırken, bazı kedilerin sağlık durumlarının kritik olduğu bildirildi.

TÜCCARLARA SATIYORLARDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dokuz şüphelinin, uzun süredir bölgede faaliyet gösterdiği ve son üç yıldır Vietnam’ın güneyindeki çeşitli yerleşimlerden kedileri toplayarak geçici depolama alanlarında biriktirdiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, hayvanları belirli aralıklarla tüccarlara sattıklarını itiraf ettikleri kaydedildi.

KEDİLERİN BİR KISMI HAYATINI KAYBETTİ

Hayvan refahı kuruluşu Humane World for Animals, kurtarılan kedilerin bir bölümünün sahiplerine ulaştırıldığını ve yaklaşık 40 kedinin yeniden evlerine döndüğünü duyurdu. Kuruluş, operasyonu “çok sayıda hayvanın hayatını kurtaran kritik bir müdahale” olarak değerlendirirken, kötü koşullar nedeniyle bazı kedilerin daha sonra yaşamını yitirdiğini de açıkladı.

TÜKETİMİ YASAL ANCAK...

Vietnam’da kedi ve köpek eti tüketimi yasal kabul edilse de, bu ticaretin yalnızca hayvanların yasal kaynaklardan temin edilmesi ve gerekli izinlerin bulunması halinde yapılmasına izin veriliyor. Buna rağmen hayvan hakları savunucuları, ülkede her yıl milyonlarca köpek ve yaklaşık bir milyon kedinin yasa dışı yollarla yakalanarak veya çalınarak bu ticarete konu edildiğini belirtti.

Son yıllarda ise özellikle genç nüfus ve evcil hayvan sahipleri arasında kedi ve köpek eti tüketimine karşı güçlü bir toplumsal tepkinin oluştuğu, bu tartışmanın giderek büyüdüğü ifade edildi.