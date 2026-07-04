Evini çatıya kadar çöple doldurdu

Brezilya'nın Teresina şehrinde Promorar mahallesindeki bir evde yaşayan mahalle sakini evinin çatısında büyük miktarda çöp biriktirdi. 3 Temmuz Cuma günü yapılan hava çekimlerinde adamın çöplerin üzerinde yürüdüğü anlar kaydedildi. Temizlik için verilen sürenin dolması üzerine belediye şahıs hakkında idari işlem başlattı.

NİSAN 2024'TEN BERİ TEMİZLENMİYOR

Çatıdaki çöp dağlarının geçmişi en az Nisan 2024 tarihine kadar uzanıyor. Google Maps arşiv görüntülerinde bile atıkların o dönemden beri çatı üzerinde biriktiği görülüyor. Ev sahibi ev ile çatısı arasında bir geçit oluşturarak çöp yığınlarının üzerine çıkıyor. İhbarlar üzerine mülk sahibine alanı temizlemesi için yasal süre tanındığı bildirildi.

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Tanınan yasal sürenin dolması üzerine yetkililer harekete geçti. Konu hakkında yapılan resmi açıklamalarda temizleme talimatının yerine getirilmediği ve mülk sahibi hakkında cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

Açıklamada halk sağlığının ve şehir temizliğinin korunması için idari önlemlerin kararlılıkla alınacağı vurgulandı. Bölgede oluşabilecek salgın hastalık riskine karşı sağlık yönetim merkezleri de devreye girdi. Ekiplerin evde geniş çaplı bir inceleme ve denetim gerçekleştireceği açıklandı.