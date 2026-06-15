Evindeki parkeleri sökünce neye uğradığını şaşırdı: Altından servet çıktı

Eski evinin zeminini yenilemek için parkeleri söken ev sahibi, tozların arasında bakır bir parça fark etti.

Tozları sildikten sonra ne olduğunu merak edip dikkatlice bakan adam, 1800 yılına ait nadir bir Amerikan Yarım Senti (Half Cent) olduğunu farketti.

Reddit’te paylaşılan bu fotoğraf kısa süre içinde gündem olurken, koleksiyoncular ve tarihçiler harekete geçti.

SADECE 202 BİN ADET BASILAN PARA

Ev sahibi, "Eski evimizin taban tahtalarının altında 1800 yılından kalma yarım sent buldum. Değeri hakkında çelişkili bilgiler var, fikirlerinizi bekliyorum" notuyla fotoğraflar paylaştı.

Para incelendiği zaman paranın ön yüzünde Özgürlük Tanrıçası'nın (Lady Liberty) dikkat çekici yan profili bulunuyor. Figürün baş kısmında "Liberty" (Özgürlük) yazılı kemer yer alırken, alt bölümde ise 1800 tarihi belirgin şekilde damgalanmış olarak görülüyor.

Arka yüzünde ise ‘’Half Cent’’ (Yarım sent) ibaresi bulunuyor.

ABD’de ilk kez 1793 yılında üretilmeye başlanan bu para, darphane kayıtlarına göre sadece 202 bin 900 adet basılan ‘’Draped Bust’’ serisine ait.

TANESİNİN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Reddit’te yapılan yorumlara göre paranın değeri, kondisyon derecesine bağlı olarak 150 ila 600 dolar (yaklaşık 5.000 - 20.000 TL) arasında değişim gösteriyor.

Uzman bir koleksiyoncu, paylaşıma "Harika bir bulgu! Kesinlikle sertifikalandırmaya (orijinalliğini onaylatmaya) değer. Kondisyonu 'VF-EF' (Çok İyi ile Olağanüstü İyi) arasında görünüyor." ifadelerini kullandı.

Paranın temizlenmemesi gerektiğini belirten bir başka koleksiyoncu ise "Eğer bu parayı temizlersen değeri bir anda çakılır! Paranın şu anki doğal hali zaten oldukça iyi. Değerini artırmak için yapacağın herhangi bir kimyasal temizlik veya fırçalama işlemi paraya kalıcı zarar verir ve fiyatını feci şekilde düşürür." yorumunu yaptı.

226 YIL BOYUNCA BOZULMAMIŞ

Paranın 226 yıl boyunca neredeyse hiç bozulmadan günümüze kadar ulaşması çok konuşuldu.

Bir kullanıcı, "Zemin tahtaları bu parayı gerçekten harika korumuş!" yorumunu yaptı.

Ev sahibine tavsiye veren bir başka kullanıcı ise, "Hemen ucuz bir metal dedektörü satın al ve o evin altını üstünü iyice tara! Kim bilir daha neler bulacaksın..." dedi.