Evin altından 3 ay boyunca tünel kazıp 100 bin litre akaryakıt çaldılar

Brezilya'nın Federal Bölgesi sınırlarındaki Ceilândia kentinde bir suç örgütü, devlete ait petrol şirketi Petrobras'ın ana boru hattından yakıt çalmak için olağanüstü bir yöntem geliştirdi. Şebeke üyeleri Vista Bela konut sitesinde üç ay önce bir ev kiralayarak evin altından Sao Paulo-Brasilia Boru Hattı'na (Osbra) uzanan gizli bir tünel kazdı.

Haftalarca süren kazı çalışmalarının ardından boru hattına ulaşan çete, operasyonun düzenlendiği hafta boyunca 100 bin litreden fazla akaryakıt çaldı.

3 KİLOMETRE ÇAPINDA PATLAMA RİSKİ TAŞIYORDU

Yakıt hırsızlığı ekonomik zararın çok ötesinde bir tehlike yarattı. Emniyet Müdürü Fernando Fernandes, uzman raporlarına dayanarak boru hattının delinmesi sırasında oluşabilecek en küçük teknik hatanın yanıcı buharların tünelde birikmesine yol açacağını belirtti. Fernandes olası bir patlamanın 3 kilometre çapındaki tüm yerleşimi haritadan silebileceğini açıkladı.

Tonlarca toprağın denetimsizce çıkarılması arazinin stabilitesini de bozdu. Sivil savunma mühendislerinin incelemesinde çevredeki evlerin temellerinde çatlaklar tespit edildi ve mahallede göçük riski nedeniyle bölge karantinaya alındı.

STYX OPERASYONU İLE ÇÖKERTİLDİLER

Brezilya Federal Bölgesi Sivil Polisi, yeraltı dünyasının mitolojik nehrine atıfla "Styx Operasyonu" adını verdiği baskını 5 Haziran Cuma günü düzenledi. Suçüstü yakalanan üç şebeke üyesi gözaltına alındı. Zanlılar arasında iki yıl önce yine Federal Bölge'de boru hattı patlatmaya teşebbüs ederken yakalanan sabıkalı bir lider de bulunuyor.

Zanlılar nitelikli hırsızlık, çevre suçları, kamu güvenliğini tehlikeye atma ve suç örgütü kurma suçlamalarıyla 5 ila 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

ÜÇ EYALETİN YAKIT ARZI TEHLİKEYE GİRDİ

Boru hattındaki hasar Sao Paulo, Minas Gerais ve Goias eyaletlerine giden yakıt akışını kesintiye uğrattı. Olay polisiye bir vakadan çıkıp ulusal stratejik altyapıya yönelik tehdit boyutuna ulaştı. Petrobras'ın lojistik iştiraki Transpetro'nun onarım çalışmaları bugün tamamlandı ve akaryakıt arzı normale döndü.

Transpetro, bu tür yasa dışı hat delme girişimlerinin tam bir çevre ve insanlık felaketine davetiye çıkardığını hatırlattı.