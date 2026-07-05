Etna bir kez daha patladı! Kül yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edildi

İtalya'nın güneyinde bulunan ve Avrupa kıtasının en yüksek aktif yanardağı olarak bilinen Etna, yeniden artan volkanik hareketlilikle gündeme geldi. Sabah saatlerinde zirvedeki Voragine kraterinden yükselen yoğun kül bulutu hem çevre bölgelerde hem de hava ulaşımında aksamalara neden oldu.

Volkanik faaliyetlerin merkezinde, 26 Haziran'da Voragine kraterinde oluşan yeni yarık yer alıyor. Uzmanlar, bu çatlağın ardından bölgede gözlenen hareketliliğin bugün yeniden şiddetlendiğini bildirdi.

RÜZGAR KÜL BULUTUNU TAŞIYACAK

İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV) bünyesindeki Etna Gözlemevi'nin verilerine göre kül püskürtmesi saat 07.45 sıralarında başladı. Yaklaşık bir saat sonra, 08.45 itibarıyla aktivitenin belirgin şekilde güçlendiği ve yoğun kül çıkışının devam ettiği kaydedildi.

Yapılan ölçümlerde kül bulutunun yaklaşık 1,5 kilometre yüksekliğe ulaştığı tespit edildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre kül bulutunun önümüzdeki saatlerde rüzgarın etkisiyle güneye doğru taşınması bekleniyor.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Yanardağdaki hareketlilik, bölgenin en önemli ulaşım noktalarından biri olan Katanya Uluslararası Vincenzo Bellini Havalimanı'nı da etkiledi. Havalimanını işleten SAC şirketi, güvenlik gerekçesiyle Katanya varışlı tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını açıkladı. Kalkışlara ise yalnızca sınırlı sayıda izin verildiği bildirildi.

Yetkililer, seyahat planı bulunan yolcuların havalimanına hareket etmeden önce uçuş bilgilerinin güncelliğini mutlaka hava yolu şirketlerinden kontrol etmelerini istedi.

Yaklaşık 3 bin 300 metre yüksekliğiyle Avrupa kıtasının en yüksek aktif yanardağı unvanını taşıyan Etna, yıl boyunca sık sık volkanik faaliyet gösteriyor. Bilim insanları, bölgedeki hareketliliğin yakından takip edildiğini ve gelişmelere göre yeni değerlendirmelerin paylaşılacağını belirtti.