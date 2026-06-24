Estetik operasyon kabusa döndü! Şimdi uyurken bile gözlerini kapatamıyor

Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde yaşayan bir kadın, Haziran 2020’de daha estetik bir görünüm elde etmek amacıyla Meixi Kozmetik Cerrahi Kliniği’ne başvurdu. Burada çift göz kapağı estetiği yaptıran kadın, yaklaşık 12 bin yuan ödeyerek aynı gün taburcu edildi.

Ancak operasyonun ardından beklenen iyileşme süreci yaşanmadı. Genç kadın kısa süre içinde şiddetli ağrılar hissetmeye başladı. Klinik tarafından bu durumun normal olduğu ve zamanla geçeceği söylense de kadının şikâyetleri giderek ağırlaştı.

GÖZYAŞI KANALLARI HASAR GÖRDÜ

Bir süre sonra tablo daha da kötüleşti. Genç kadının göz kapakları zamanla dışa doğru dönmeye ve gözlerinden sürekli sıvı gelmeye başladı. Yaşadığı rahatsızlık dayanılmaz hale gelince başka bir hastaneye başvurdu.

Burada yapılan incelemelerde, operasyon sırasında gözyaşı kanallarının ciddi şekilde zarar gördüğü ve işlemin hatalı yapıldığı tespit edildi. Doktorlar, hasarın giderilmesi için ikinci bir cerrahi müdahale gerektiğini bildirdi.

Ancak yapılan düzeltme ameliyatı da beklenen sonucu vermedi. Wang’ın göz kapaklarındaki deformasyon kalıcı hale gelirken, genç kadın artık uyurken bile gözlerini tamamen kapatamaz duruma geldi.

SAHTE DOKTORA DAVA AÇTI

Olayın ardından başlatılan soruşturma, operasyonu gerçekleştiren “Meng” adlı kişinin tıp lisansına sahip olmadığını ve kliniğin de gerekli yasal işletme ruhsatından yoksun olduğunu ortaya çıkardı.

Bunun üzerine Wang dava açtı. Taraflar daha sonra mahkeme süreci dışında uzlaşmaya gitti. Anlaşmaya göre Meng, Wang’a 850 bin yuan tazminat ödeyecek, ancak Wang yaşadıklarını sosyal medyada paylaşmayacak ve kamuoyuna açıklama yapmayacaktı. Bu şartların ihlali halinde ise 400 bin yuan ceza öngörülüyordu.

KLİNİĞE CEZA ÖDEYECEK

Bir süre sonra taraflar arasında yeni bir kriz ortaya çıktı. Meng’in sosyal medya üzerinden Wang ve ailesi hakkında paylaşımlar yaptığı iddia edildi. Bunun üzerine Wang da yaşadığı süreci anlatan videolar yayınladı.

Ancak bu karşılıklı paylaşımlar, uzlaşma anlaşmasının ihlali olarak değerlendirildi. Dosya yeniden mahkemeye taşındı. Mahkeme, yılın başında verdiği kararda, Wang’ın anlaşmayı ihlal ettiğine hükmederek 400 bin yuan ödemesine karar verdi. Yapılan itirazlar ise reddedildi.