Eski sevgilisine harcadığı 18 milyon lirayı geri istedi: Davayı açtığına bin pişman oldu

Singapur’da bir şirket CEO’sunun eski sevgilisi için yaptığı yüz binlerce dolarlık harcama, ilişkinin sona ermesinin ardından mahkemeye taşındı. TCI Express’in CEO’su ve genel müdürü Chander Agarwal, eski kız arkadaşı Felicia Lee’den ilişki boyunca harcadığı 468 bin 90 Singapur (yaklaşık 18 milyon TL) dolarını geri istedi. Ancak Singapur Yüksek Mahkemesi, bu paraların büyük bölümünün borç değil, gönüllü olarak yapılan harcamalar ve hediyeler olduğuna karar verdi.

Agarwal ile eski kabin memuru Lee, 2019 yılında bir uçuş sırasında tanıştı. Daha sonra Facebook üzerinden iletişim kurmaya başlayan ikili, bir süre arkadaş olarak görüştü. Agarwal'ın Lee'ye pahalı hediyeler almaya başlaması ise sevgili olmalarından önce gerçekleşti. Çift Eylül 2022'de romantik ilişkiye başladı ve ilişki Aralık 2023'te sona erdi. Ayrılığın ardından Agarwal, Lee'nin kendisini aldattığından şüphelendiğini öne sürdü.

AYRILDIKTAN 3 AY SONRA DAVA AÇTI

İlişkinin bitmesinden yaklaşık üç ay sonra, Mart 2024'te dava açan CEO, eski sevgilisine yaptığı ödemelerin aslında faizsiz borçlar olduğunu savundu. Agarwal, Lee'nin bu paraları geri ödemeyi kabul ettiğini ileri sürerek toplam 468 bin 90 Singapur doları talep etti.

Dava dosyasına giren harcamalar ise ilişkinin boyutunu gözler önüne serdi. Agarwal'ın talep ettiği tutarın yaklaşık 151 bin 658 Singapur doları, Lee'nin onun American Express Centurion kartıyla yaptığı kişisel harcamalardan oluşuyordu. Buna yaklaşık 31 bin dolarlık başka bir American Express kartı ve 20 bin 980 dolarlık Citibank kartı harcamaları da eklendi.

HARCAMALARI TEK TEK SIRALADI

CEO ayrıca eski sevgilisinin hayat sigortası primleri için yaklaşık 20 bin Singapur doları, evine feng shui danışmanı tutması için yaklaşık 17 bin dolar ödediğini savundu. Lee'nin eski işverenine olan borcunun kapatılması için 50 bin dolar verdiğini, ABD seyahatlerinde birinci sınıf uçak biletleri ve kişisel alışverişler için de 114 bin dolardan fazla harcadığını ileri sürdü. Hong Kong seyahati, Lee'nin kurduğu şirket, eğitim programı ve diğer kişisel harcamalar da davadaki kalemler arasında yer aldı.

MAHKEMENİN DİKKATİNİ HEDİYELER ÇEKTİ

Ancak mahkemenin dikkatini çeken asıl nokta, Agarwal'ın ilişki başlamadan önce de Lee'ye oldukça pahalı hediyeler vermiş olmasıydı.

Mahkeme kayıtlarına göre CEO, 2020'de Lee'ye seyahat cüzdanı hediye etti. 2021'de ise ona birinci sınıf veya süit uçak bileti ayarlayabileceğini, hatta gerekirse özel jetle seyahat edebileceklerini söyledi. 2022'de Cristal şampanya eşliğinde yemekler, limuzin yolculukları, Prada kuponları ve Louis Vuitton çanta gibi hediyeler aldı. Aynı yıl New Delhi, Los Angeles ve New York seyahatlerini de teklif etti; Lee'ye masrafları düşünmemesini söyledi.

Hatta Lee'nin "Bana bu kadar çok şey aldın, sana nasıl geri ödeyeceğim?" şeklindeki mesajına Agarwal'ın "Gerek yok. Ben tefeci değilim" anlamına gelen bir yanıt verdiği mahkeme kayıtlarına girdi.

ANLAŞMA İMZALADIĞINI İDDİA ETTİ

CEO ise ilişkileri başladığında durumun değiştiğini savundu. Duruşmada, ilişki başladıktan sonra yaptığı harcamaların "borç" niteliğine dönüştüğünü ve Lee'nin bunları geri ödemesi gerektiğini ileri sürdü.

Agarwal'ın iddiasını desteklemek için sunduğu belgelerden biri de el yazısıyla hazırlanmış bir anlaşmaydı. Belgede Lee'nin, Agarwal'dan aylık 10 bin ila 25 bin Singapur doları aldığı ve bu paranın kendisine ait olduğu, ihtiyaç halinde geri vereceği belirtiliyordu. Lee ise bu belgeyi imzaladığını reddetti.

HAKİM İNANDIRICI BULMADI

Hakim Lee Seiu Kin ise CEO'nun iddiasını destekleyen yeterli kanıt bulunmadığı görüşüne vardı. Agarwal'ın, Lee'nin kendisinden söz konusu paraları borç olarak istediğini veya geri ödemeyi kabul ettiğini gösteren WhatsApp mesajları ya da başka belgeler sunamadığına dikkat çekildi.

Mahkeme ayrıca Agarwal'ın, ilişki başladıktan sonra yaptığı her harcamanın otomatik olarak borca dönüştüğü yönündeki yaklaşımını da inandırıcı bulmadı. Hakime göre bu iddia, çiftin önceki iletişimleri ve Agarwal'ın kendi davranışlarıyla çelişiyordu.

Kararda, CEO'nun ilişki boyunca Lee'ye pahalı hediyeler verdiği ve bundan memnuniyet duyduğu değerlendirmesi yapıldı. Hakim, Agarwal'ın mahkemedeki tavrını da eleştirerek, aleyhine olan delillerle karşılaştığında zaman zaman kaçamak cevaplar verdiğini belirtti.

DAVA MASRAFLARINI DA ÖDEYECEK

Dahası, hakim Agarwal'ın ilişkinin gerçekten "tek eşli ve özel" olduğu iddiasına da şüpheyle yaklaştı. Kararda, CEO'nun ilişki devam ederken başka kadınlarla cinsel ilişki yaşadığına ilişkin delillerin bulunduğu ve bunun onun kendi ilişki anlayışıyla ilgili soru işaretleri oluşturduğu belirtildi.

Sonuç olarak Singapur Yüksek Mahkemesi, Agarwal'ın 468 bin 90 Singapur dolarlık talebini reddetti. Mahkeme, söz konusu harcamaların büyük bölümünün Lee'ye gönüllü olarak verilen hediyeler ve yapılan harcamalar olduğuna hükmetti. Davayı kaybeden CEO'nun ayrıca karşı tarafın yargılama masraflarını ödemesine karar verildi.