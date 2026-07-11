Eski milletvekili evinde ölü bulundu! Cinayet soruşturmasında sıcak gelişme

İngiltere'nin eski milletvekillerinden ve televizyon dünyasında da tanınan Ann Widdecombe, 78 yaşında evinde ölü bulundu. Güneybatı İngiltere'deki Dartmoor Ulusal Parkı yakınlarında bulunan Haytor Vale'deki evine giden ekipler, Widdecombe'un ağır yaralanmalar sonucu yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Devon ve Cornwall Polisi, olayla ilgili 26 yaşındaki bir erkeğin cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı. Polis yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, cinayetin terör saldırısı ya da siyasi bir motivasyonla işlendiğine dair herhangi bir bulguya ulaşılmadığını bildirdi.

STARMER'DAN AÇIKLAMA

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olayın ardından yaptığı açıklamada Widdecombe'un uzun yıllar kamu hizmetinde bulunduğunu belirterek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Starmer, soruşturma tamamlanmadan cinayetin nedenine ilişkin yorum yapmanın doğru olmayacağını ifade etti.

GÖÇ KARŞITI POLİTİKALARI SAVUNUYORDU

1987-2010 yılları arasında milletvekilliği yapan Widdecombe, siyasetten ayrıldıktan sonra Strictly Come Dancing ve Celebrity Big Brother gibi popüler televizyon programlarına katılarak geniş kitlelerce tanınmıştı. Daha sonra Brexit Partisi ile Reform UK bünyesinde göç karşıtı politikaları savunan çalışmalarda yer aldı.

İngiltere'de son yıllarda siyasetçilere yönelik saldırılar nedeniyle güvenlik önlemleri artırılmıştı. 2016'da İşçi Partisi milletvekili Jo Cox, 2021'de ise Muhafazakâr Parti milletvekili David Amess düzenlenen saldırılarda hayatını kaybetmişti. Polis, Widdecombe'un ölümüyle ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğünü açıkladı.