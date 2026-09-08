Eski liderin sözleri Tahran’ı kızdırdı! Sertlik yanlılarından soruşturma çağrısı

İran’da savaşa ilişkin tartışmaların ortasında eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Eski eyalet valilerinin katıldığı toplantıda konuşan Ruhani, İran’ın taleplerini karşılayan bir ateşkes ihtimali ortaya çıkması halinde nihai kararın halk tarafından verilmesi gerektiğini savundu.

Ruhani, ülkenin önündeki seçeneklerin topluma açık şekilde anlatılması gerektiğini belirterek, İran’ın uzun yıllar boyunca dünya güçleriyle mücadele etmeye devam edip etmeyeceğinin yalnızca belirli çevrelerin kararı olmaması gerektiği mesajını verdi.

“20 YIL DAHA MÜCADELE EDECEKSEK HALK KARAR VERSİN”

İran’ın ulusal hedeflerinin öncelikle devlet tarafından netleştirilmesi, ardından bu hedeflerin halka sunulması gerektiğini ifade eden Ruhani, savaşın devamı konusunda toplumun görüşünün alınmasını istedi.

Ruhani, ülkenin önünde “büyük güçlerle 20 yıl daha mücadele etme” seçeneğinin bulunması halinde bunun halka sorulması gerektiğini belirterek, toplumun farklı bir yol tercih etmesi durumunda bu tercihin de kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Eski cumhurbaşkanı, savaşın devamı kadar ülkenin geleceğinin ve savaş nedeniyle ortaya çıkan zararların giderilmesinin de değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ruhani, halkın ezici çoğunluğunun iradesine uygun bir şekilde savaşın “onurlu” biçimde sona erdirilmesi ve ardından ülkenin yeniden inşa edilmesi gerektiğini savundu.

DEVLET MEDYASINA “BÖLÜNME MERKEZİ” SUÇLAMASI

Ruhani’nin hedefinde İran devlet medyası da vardı. Devlete bağlı televizyon kanallarının toplumdaki birlik duygusunu güçlendirmek yerine ayrışmayı artırdığını ileri süren Ruhani, yayın kuruluşlarının bir “bölünme merkezi” haline geldiğini öne sürdü.

MUHAFAZAKARLARDAN SERT TEPKİ

Ancak eski cumhurbaşkanının sözleri, İran’daki muhafazakar ve sertlik yanlısı çevrelerde büyük tepkiyle karşılandı.

İran’ın etkili gazetelerinden Kayhan’ın Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Şeriatmedari, Ruhani’nin yaklaşımını sert biçimde eleştirdi. Şeriatmedari, yargı ve güvenlik makamlarına çağrıda bulunarak eski cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Şeriatmedari, Ruhani’nin savaşın sona erdirilmesine yönelik yaklaşımını ABD ve İsrail karşısında geri adım atmak olarak değerlendirdi. Ruhani’nin tutumunun “savunmayı terk etmek ve ülkeyi Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail’e teslim etmek” anlamına geldiğini savundu.

“DÜŞMANIN DEĞİRMENİNE SU TAŞIYOR”

Devrim Muhafızları’na bağlı Tasnim Haber Ajansı da Ruhani’nin açıklamalarını hedef aldı. Ajans, eski cumhurbaşkanının açıklamalarının Yüksek Lider Ayetullah Mücteba Hameney’in ulusal birlik çağrısının ardından gelmesine dikkat çekerek, sözlerin İran’daki siyasi ve toplumsal ayrışmayı derinleştirebileceğini savundu.

Tasnim, Ruhani’nin açıklamalarını “düşmanın değirmenine su taşımak” şeklinde nitelendirdi. Ajans ayrıca eski cumhurbaşkanını İran sistemine ve ülkeye karşı güçlere fayda sağlamakla ve İran halkının onuruna saygı göstermemekle suçladı.