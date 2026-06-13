Eski İstihbarat Direktörü'nden flaş ifşa: ABD 30 ülkede gizli laboratuvar finanse ediyor

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nden (ODNI) yakın zamanda istifa eden Tulsi Gabbard, kurumun resmi internet sitesinde "ABD vergi mükelleflerince finanse edilen küresel bir biyoloji laboratuvarı programına dair kanıtlar" başlıklı bir açıklama yaptı. Gabbard, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD hükümeti, 30'dan fazla ülkede 120'den fazla biyoloji laboratuvarını uzun süredir finanse ediyor."

Bu laboratuvarların varlığı, tarihi, yerleri ve finansmanı hakkındaki bilgilerin "güçlü kişilerce ve kasıtlı olarak yanlış bir şekilde örtbas edildiğini" vurgulayan Gabbard, laboratuvarların "var olmadığının iddia edildiğini" ve "aksini söyleyenlerin yabancı ajan olmakla ve Amerika'ya ihanetle" suçlandığını aktardı.

"TEHLİKELİ PATOJENLERLE ÇOK AZ DENETİM ALTINDA ARAŞTIRMA YAPILIYOR"

Gabbard, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"ABD hükümetince finanse edilen bu biyoloji laboratuvarlarının birçoğu şu anda veya daha önce tehlikeli ve son derece bulaşıcı patojenler kullanarak, bazı durumlarda tehlikeli 'Fonksiyon Kazanımı' araştırmaları da dahil olmak üzere, çok az görünürlük veya denetimle araştırma yapmakta."

İSTİFA DUYURUSU VE TRUMP'IN YENİ ADAYI

Ulusal İstihbarat Direktörlüğü, aralarında CIA ve FBI'ın da bulunduğu toplam 18 ABD istihbarat kuruluşunun koordinasyonundan sorumlu bulunuyor. Özellikle Venezuela ve İran'a yönelik olası askeri operasyonlara karşı çıktığı yönündeki iddialarla gündeme gelen Gabbard, 22 Mayıs'ta eşinin sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifasını duyurmuş ve 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gabbard'ın istifasıyla boşalacak Ulusal İstihbarat Direktörlüğü görevine Jay Clayton'u aday gösterdiğini duyurdu. Trump, açıklamasında "ABD Senatosunu, Jay'in adaylığını en kısa sürede onaylamaya teşvik ediyorum" ifadesini kullandı.

(AA)