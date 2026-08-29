Eski devlet başkanına hapis cezası: Çin'den rüşvet aldı iddiası

Ekvador'da yolsuzluk davasında önemli bir karar çıktı. Mahkeme, eski Devlet Başkanı Lenin Moreno'yu, Coca Codo Sinclair hidroelektrik santrali projesi kapsamında Çinli Sinohydro firmasından rüşvet aldığı gerekçesiyle beş yıl hapis cezasına mahkum etti.

MORENO'YA BEŞ YIL HAPİS VE SÜREKLİ GÖREVDEN MEN

Mahkeme heyeti, 73 yaşındaki Moreno'nun fiziksel engeli nedeniyle cezasını ev hapsinde çekmesine karar verdi. Ayrıca Moreno'nun kamu görevinden sürekli men edilmesine hükmolundu. Eski Devlet Başkanı, yürüme engeli bulunduğu için cezaevine gönderilmedi.

AİLE ÜYELERİNE DE CEZA YAĞDI

Dava kapsamında Moreno'nun eşi, kızı, iki kardeşi ve diğer aile üyeleri de suçlu bulundu. Moreno'nun eşi ve kızı iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, aile üyelerinin de rüşvet skandalına karıştığına hükmetti.

COCA CODO SINCLAIR SKANDALI

Ekvador'un en büyük hidroelektrik santrali Coca Codo Sinclair'in inşası sırasında yürütülen yolsuzluk faaliyetleri, ülkede uzun süredir devam eden bir skandalın merkezinde yer alıyordu. Sinohydro firmasına verilen devasa proje kapsamında yapılan rüşvet ödemeleri, Moreno döneminde gerçekleşmişti. Mahkeme, eski devlet başkanının bu süreçte aktif rol oynadığını tespit etti.