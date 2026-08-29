Eski devlet başkanına hapis cezası: Çin'den rüşvet aldı iddiası
Ekvador'da eski Devlet Başkanı Lenin Moreno, ülkenin en büyük hidroelektrik santrali Coca Codo Sinclair'in inşası kapsamında Çinli Sinohydro şirketinden rüşvet kabul etmekten suçlu bulunarak beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ekvador'da yolsuzluk davasında önemli bir karar çıktı. Mahkeme, eski Devlet Başkanı Lenin Moreno'yu, Coca Codo Sinclair hidroelektrik santrali projesi kapsamında Çinli Sinohydro firmasından rüşvet aldığı gerekçesiyle beş yıl hapis cezasına mahkum etti.
MORENO'YA BEŞ YIL HAPİS VE SÜREKLİ GÖREVDEN MEN
Mahkeme heyeti, 73 yaşındaki Moreno'nun fiziksel engeli nedeniyle cezasını ev hapsinde çekmesine karar verdi. Ayrıca Moreno'nun kamu görevinden sürekli men edilmesine hükmolundu. Eski Devlet Başkanı, yürüme engeli bulunduğu için cezaevine gönderilmedi.
AİLE ÜYELERİNE DE CEZA YAĞDI
Dava kapsamında Moreno'nun eşi, kızı, iki kardeşi ve diğer aile üyeleri de suçlu bulundu. Moreno'nun eşi ve kızı iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, aile üyelerinin de rüşvet skandalına karıştığına hükmetti.
COCA CODO SINCLAIR SKANDALI
Ekvador'un en büyük hidroelektrik santrali Coca Codo Sinclair'in inşası sırasında yürütülen yolsuzluk faaliyetleri, ülkede uzun süredir devam eden bir skandalın merkezinde yer alıyordu. Sinohydro firmasına verilen devasa proje kapsamında yapılan rüşvet ödemeleri, Moreno döneminde gerçekleşmişti. Mahkeme, eski devlet başkanının bu süreçte aktif rol oynadığını tespit etti.