Eski çalışanları Netanyahu ve eşinin tüm sırlarını tek tek ifşa etti

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ve güvenlik gerekçesiyle tam adının gizli tutulmasını isteyen eski çalışan "Y", Batı Kudüs’teki başbakanlık konutunda görev yaptığı dönemde yaşananları detaylarıyla paylaştı. Sara Netanyahu’nun konutta görevli Doğu kökenli Yahudi (Mizrahi) ve yabancı personellere açık bir önyargıyla yaklaştığını belirten Y, bu kişilere "ikinci sınıf insan" muamelesi yapıldığını aktardı.

İleri derecede otistik bir çocuk babası olduğunu belirten Y, temizlik standartları bahane edilerek Sara Netanyahu tarafından üç kez sertçe itildiğini ve kendisine "Ben ülkenin baş psikoloğuyum, sen ise otistiksin" şeklinde hakaret edildiğini dile getirdi.

AFRİKALI ÇALIŞANA IRKÇI MUAMELE

Afrikalı bir kadın çalışanın maruz kaldığı ayrımcılığa dikkat çeken Y, söz konusu personelin konuta her girişinde üzerindeki kıyafetleri çıkarmaya ve sadece kendisi için hazırlanan özel giysileri giymeye zorlandığını ifade etti.

Eski çalışan Y, Sara Netanyahu’nun bu personelin su molası vermesini dahi yasakladığını ve diğer çalışanlara Afrikalı kadına son kullanma tarihi geçmiş yemeklerin verilmesi yönünde talimat ilettiğini açıkladı.

"TAKINTILI VE İSTİFÇİ"

Sara Netanyahu’nun konuttaki aşırı taleplerini, takıntılarını ve istifçilik boyutundaki uygulamalarını anlatan Y, temizliği beğenilmeyip fiziksel şiddete uğramasının yanı sıra konuta her girişinde ellerini sabunla yıkayıp yıkamadığının bizzat denetlendiğini aktardı. Halılara basılmasının kesinlikle yasaklandığı konutta, kuru temizlemeden gelen kıyafet askılarının dahi tek tek mendille silinmesinin zorunlu kılındığı belirtildi.

Bu kural bir kez eksik uygulandığında Sara Netanyahu’nun Başbakan Binyamin Netanyahu’ya ait bir takımı askılıktan alarak yere fırlattığını, ek temizlik masrafını kendisinden tahsil edeceğini söyleyerek bağırdığını aktaran Y, diğer uygulamaları şu sözlerle sıraladı:

Kendisinden onay alınmadan çöp atılması üzerine çalışanlara hakaret edildi.

Başbakan’ın çöpe attığı eşyalar dahi Sara Netanyahu tarafından tek tek incelendi.

Yemek sonrası her çatal ve bıçak takımı bulaşık makinesine girmeden önce üç ayrı ıslak mendille silindi.

Yıkama sırasında kırılan her bardak için personelden ücret talep edildi, yerler bebek mendilleriyle temizletildi.

Konuttaki yaklaşık 400 çift ayakkabı ıslak mendille sildirildi; temizlik sırasında eller ayakkabının içine sokulduğunda çalışanlar azarlandı.

OĞUL YAİR NETANYAHU DA FİZİKSEL ŞİDDETLE SUÇLANIYOR

Başbakanlık konutundaki hak ihlallerinin sadece Sara Netanyahu ile sınırlı kalmadığını belirten eski çalışan Y, çiftin oğlu Yair Netanyahu’nun da çalışanlara şiddet uyguladığını dile getirdi. Yair Netanyahu’nun çarşaflarının yıkanmadığı gerekçesiyle kendisini ittiğini ve fiziksel şiddet uyguladığını kaydetti.