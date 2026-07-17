Eski çalışanın intikamı teknoloji devini felç etti: 2 saatte 2,4 milyon dolarlık fatura çıkardı!

FBI tarafından yürütülen soruşturma teknoloji dünyasında eşine az rastlanır bir siber intikam olayını ortaya çıkardı. Cisco bünyesinde iki yıl görev yaptıktan sonra Nisan 2018'de işinden ayrılan mühendis Sudhish Kasaba Ramesh eski şirketinin sistem şifrelerini değiştirmemesini fırsat bildi. Ayrıldıktan 5 ay sonra şirketin Amazon Web Services üzerinde kurulu bulut altyapısına yetkisiz erişim sağlayan eski çalışan teknoloji devini adeta felç etti.

456 SANAL MAKİNEYİ TEK SEFERDE SİLDİ

Yeni iş yerindeki bilgisayarını kullanan Sudhish Kasaba Ramesh kişisel kredi kartıyla ödediği Google Cloud hesabı üzerinden eski şirketinin sistemine bağlandı. Yaklaşık 2 saat boyunca sisteme zararlı kod komutları gönderen eski çalışan Webex Teams platformuna ait tam 456 sanal makineyi tek seferde sildi. Saldırı nedeniyle 16 binden fazla kullanıcının hesabı çevrimdışı kalırken mağdur olan müşteriler 2 hafta boyunca hizmete erişim sağlayamadı.

MİLYONLARCA DOLARLIK FATURA ÇIKTI

Siber saldırının ardından Cisco sistemleri geri yüklemek için personelini seferber etti. Şirket içi kurtarma çalışmaları için 1,4 milyon dolar harcayan kurum etkilenen müşterilerine de 1 milyon dolar iade ödemesi yaptı. Toplam zarar 2,4 milyon doları bulurken ABD Adalet Bakanlığı olayda herhangi bir müşteri verisinin çalınmadığını duyurdu.

KODU BİLEREK ÇALIŞTIRDIĞINI İTİRAF ETTİ

Hakkındaki suçlamaları kabul eden sanık mahkemedeki itiraf anlaşmasında günah çıkardı. Eski mühendis Sudhish Kasaba Ramesh "Davranışının Cisco'ya zarar verme yönünde ciddi bir risk taşıdığını biliyordu, ancak kodu yine de çalıştırdı" diyerek eylemini bilinçli yaptığını kabul etti. Mahkeme suçunu itiraf eden siber saldırgana 24 ay hapis cezası verdi. Cezası kesinleşen eski çalışan ayrıca 15 bin dolar para cezasına çarptırıldı.