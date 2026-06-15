Eski bakan kuryelik yaparken görüntülendi! Sosyal medyadan destek yağdı

Kırgızistan’da bir dönem üst düzey devlet görevlerinde bulunan eski Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı Ulugbek Kochkorov, yıllar sonra bu kez bambaşka bir yaşamla gündeme geldi. ABD’de çekilen görüntülerde eski bakanın kuryelik yaptığı anlar sosyal medyada kısa sürede milyonlara ulaştı.

Videolarda Kochkorov’un araçla paket dağıtımı yaptığı ve siparişleri teslim etmek için yoğun şekilde çalıştığı görülürken, görüntüler kamuoyunda büyük şaşkınlık yarattı. Bir dönem ülke siyasetinde önemli görevler üstlenen ismin yeni yaşamı, özellikle sosyal medyada geniş yankı buldu.

PROTESTOLAR SONRASI GÖREVDEN AYRILMIŞTI

Siyasi kariyerinde milletvekilliği yapan ve 2018-2020 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakanı olarak görev alan Kochkorov, aynı zamanda cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de adaylık deneyimi yaşamıştı. 2020’deki tartışmalı seçimlerin ardından başlayan protestolar ve dönemin Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un istifasıyla sonuçlanan süreçte görevden ayrılmış, daha sonra ailesiyle birlikte ABD’ye yerleşmişti.

SÖZLERİ DESTEK TOPLADI

Görüntülerin ardından açıklama yapan Kochkorov, yaptığı işten memnun olduğunu belirterek “Helal bir işte çalışarak para kazanmaktan utanmıyorum. Yaptığım işe saygı duyuyorum ve mutluyum” ifadelerini kullandı.

Kısa sürede yayılan bu sözler sosyal medyada büyük destek buldu. Çok sayıda kullanıcı, makamların geçici olduğunu ancak emeğin ve alın terinin her zaman değerli olduğunu vurgulayarak eski bakana destek mesajları paylaştı.