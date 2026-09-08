Eşekleri savundular, dayak yediler

Olay Santorini’nin eski limanını Fira’ya bağlayan Karavolades merdivenlerinde yaşandı.

Hayvanlara Etik Muamele İçin İnsanlar örgütü PETA Almanya’dan üç aktivist, eşek ve katırların turist taşımacılığında kullanılmasına karşı eylem hazırlığı yaparken bazı hayvan sahipleri ve sürücülerle karşı karşıya geldi.

Görüntülerde aktivistlerin pankartlarının parçalandığı, kadınların itilerek merdivenlere doğru sürüklendiği ve duvara sıkıştırıldığı görülüyor. Bir kişinin kadın aktivistlerden birinin yüzüne vurduğu anlar da kameraya yansıdı.

500 BASAMAKLIK EŞEK ÇİLESİ

Santorini’nin kartpostallara giren eşekleri, yıllardır adanın en tartışmalı turizm uygulamalarından birinin merkezinde.

Hayvanlar, eski limandan Fira’ya uzanan 500’den fazla basamaklı dik merdivenlerde turist taşımak için kullanılıyor. Özellikle yaz aylarında kavurucu sıcak altında çalışan eşek ve katırların koşulları uzun süredir hayvan hakları örgütlerinin tepkisini çekiyor.

PETA, yıllardır yaptığı incelemelerde hayvanlarda semerlerin neden olduğu yaralar ve sıyrıklar tespit edildiğini, bazı hayvanların yeterli su ve gölgeye ulaşamadığını savunuyor.

EŞEKLERİN YERİNE ROBOTİK BACAK

Aktivistlerin bu kez Santorini’ye getirdiği öneri ise oldukça sıra dışıydı. PETA Almanya, turistlerin merdivenleri eşeklere binmeden çıkabilmesi için robotik dış iskeletlerin kullanılmasını önerdi. Örgüt, eşek turlarının sona erdirilmesi halinde bu sistemlerin alınmasına maddi destek vermeye de hazır olduğunu açıkladı.

Olayın ardından Thera Belediyesi şiddeti kınarken, PETA saldırıya karışan kişiler hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

Santorini’nin beyaz evleri, mavi kubbeleri ve gün batımı dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanı adaya çekiyor. Ancak şimdi o turistik kartpostalın arkasındaki başka bir görüntü konuşuluyor: 500’den fazla basamağı turistleri sırtında taşıyan eşekler ve onları savunurken şiddete uğrayan insanlar.